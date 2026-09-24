Red Bull ger inte bara vingar. Det ger hyfsade bankkonton också. Bolaget lade 2025 17 miljarder kronor på att få idrottare att göra reklam.
Rekordsatsningen: Red Bull betalar idrottare 17 miljarder
Red Bull har nu lämnat sin årsredovisning för 2025 till det österrikiska företagsregistret och där redovisar bolaget den största årliga tillväxten sedan pandemin.
Nettoresultatet steg med tolv procent till 1,9 miljarder euro under 2025, enligt årsredovisning.
Sponsring ökade med 22 procent och utbetalningar till enskilda idrottare och lag står nu för nästan hälften, 48 procent, av de pengar Red Bull lägger på marknadsföring.
Red Bull betalade förra året 1,5 miljarder euro, motsvarande strax under 17 miljarder kronor, till de idrottare som marknadsför energidryckerna.
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Har breddat sig senaste åren
Red Bull har de senaste åren ökat sina investeringar inom idrott och breddat sin verksamhet utanför det tidigare fokus man haft på fotboll och motorsport, skriver Bloomberg.
2025 köpte man ett rugbylag i Newcastle samtidigt som man sålde en ägarandel i seglarteamet Alinghi.
Red Bulls största marknad är USA och det är även den marknad som främst driver tillväxten.
Det sker trots att konkurrensen från andra företag som Celsius ökat under senare år.
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Utreds för konkurrensbrott
Det har inte Red Bull låtit passera utan att försöka göra något åt saken. Det gör att i Europa står företaget inför en omfattande konkurrensutredning.
Den handlar primärt om att bolaget försökt begränsa konkurrensen från energidrycker som säljs i större förpackningar än Red Bulls klassiska 25-centilitersburkar.
Red Bull har ännu inte offentliggjort någon utdelning baserad på resultatet för 2025.
Företagets ägare, miljardären Mark Mateschitz och den thailändska familjen Yoovidhya, fick förra året en utdelning på motsvarande 14,6 miljarder kronor, den största utdelningen i företaget sedan 2021.
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Ger vingar till Duplantis?
City AM konstaterar att de ökade sponsorpengarna till individuella idrottare bland annat inkluderar pengar till Ben Stokes, tidigare landslagskapten i cricket, och Armand Duplantis, den svensk-amerikanske stavhoppare som numera av skatteskäl bor i Monaco – och för en stavhoppare kan det väl vara bra med en dryck som ger vingar?
Dessutom finns fotbollsspelarna Neymar Jr och Trent Alexander-Arnold, skidåkaren Eileen Gu och cykelproffsen Wout van Aert och Tom Pidcock bland de idrottsprofiler som får dela på Red Bulls 17 miljarder kronor.
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Tävlade mot 100 förare
Red Bull har mest profilerat sig via sitt Formel 1-stall men har också fotbollslag i sitt namn i Leipzig, Salzburg och New York.
Företaget bakom energidrycken är dessutom involverat i Leeds i engelska Premier League och i franska Paris FC.
Som nämnts tog man förra året över det engelska rugbylag som nu heter Newcastle Red Bulls och fortsätter satsa inom hockey och cykel.
Tidigare i september genomförde Red Bull ett spektakulärt event på engelska Silverstone-banan där Formel 1-föraren Max Verstappen tävlade mot och, faktiskt, körde om och besegrade 100 gokartförare.
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