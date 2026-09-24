Rekordsatsningen: Red Bull betalar idrottare 17 miljarder

Nettoresultatet steg med tolv procent till 1,9 miljarder euro under 2025, enligt årsredovisning.

Sponsring ökade med 22 procent och utbetalningar till enskilda idrottare och lag står nu för nästan hälften, 48 procent, av de pengar Red Bull lägger på marknadsföring.

Red Bull betalade förra året 1,5 miljarder euro, motsvarande strax under 17 miljarder kronor, till de idrottare som marknadsför energidryckerna.

Energidrycker: Därför dricker svenskar mest i Norden. Dagens PS

Har breddat sig senaste åren

Red Bull har de senaste åren ökat sina investeringar inom idrott och breddat sin verksamhet utanför det tidigare fokus man haft på fotboll och motorsport, skriver Bloomberg.

2025 köpte man ett rugbylag i Newcastle samtidigt som man sålde en ägarandel i seglarteamet Alinghi.

Red Bulls största marknad är USA och det är även den marknad som främst driver tillväxten.

Det sker trots att konkurrensen från andra företag som Celsius ökat under senare år.

ANNONS

Manchester Uniteds kräftgång: 5,65 miljarder i förlust. Dagens PS