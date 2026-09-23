Ryanair hotar regeringen – med Sverige som vapen

Det handlar dels om vad O´Leary kallar en ”dubbelbeskattning” av turister, där lokala borgmästare väntas få befogenhet att införa avgift på hotellövernattningar.

Den andra delen är att flygresenärer i nuläget betalar APD, Air Passenger Duty, en flygskatt som i april höjdes från 13 till 15 pund för kortdistansflyg i ekonomiklass.

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”Kan inte dubbelbeskatta dem”

”Man kan inte beskatta turister när de anländer till Storbritannien och sedan dubbelbeskatta dem för hotellnatten”, sade O´Leary som citeras av City AM.

”Men det är Labours plan och det är alltid Labours plan: högre skatter, ännu mer offentliga utgifter och lägre ekonomisk tillväxt”, tillade han.

Ryanairs vd säger att bolaget ”aktivt flyttar kapacitet” från länder som höjer skatterna.

”Vi växer fortfarande i Storbritannien i år, men om regeringen dubblerar besöksskatterna genom en besöksavgift misstänker jag att vi kommer att dra ner på kapaciteten i Storbritannien inför sommaren 2027”, säger O’Leary med det vanliga direktörstillägget att ”vi vill inte göra det.”

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