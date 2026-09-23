Ryanair hotar brittiska regeringen med att dra ner på sina brittiska flyg om inte skatten sänks. Ett av Ryanairs argument är Sverige.
Ryanair hotar regeringen – med Sverige som vapen
Ryanairs vd Michael O´Leary varnar premiärminister Andy Burnham. Bolaget kommer att skära ner sin flygkapacitet i Storbritannien om regeringen inte fattar ”rätt” beslut om skatterna.
Det handlar dels om vad O´Leary kallar en ”dubbelbeskattning” av turister, där lokala borgmästare väntas få befogenhet att införa avgift på hotellövernattningar.
Den andra delen är att flygresenärer i nuläget betalar APD, Air Passenger Duty, en flygskatt som i april höjdes från 13 till 15 pund för kortdistansflyg i ekonomiklass.
Ryanair: ”Norwegian går i konkurs – SAS klarar sig”. Dagens PS
”Kan inte dubbelbeskatta dem”
”Man kan inte beskatta turister när de anländer till Storbritannien och sedan dubbelbeskatta dem för hotellnatten”, sade O´Leary som citeras av City AM.
”Men det är Labours plan och det är alltid Labours plan: högre skatter, ännu mer offentliga utgifter och lägre ekonomisk tillväxt”, tillade han.
Ryanairs vd säger att bolaget ”aktivt flyttar kapacitet” från länder som höjer skatterna.
”Vi växer fortfarande i Storbritannien i år, men om regeringen dubblerar besöksskatterna genom en besöksavgift misstänker jag att vi kommer att dra ner på kapaciteten i Storbritannien inför sommaren 2027”, säger O’Leary med det vanliga direktörstillägget att ”vi vill inte göra det.”
Manchester Uniteds kräftgång: 5,65 miljarder i förlust. Dagens PS
Okej – men bara om andra drabbas
”Vi vill inte göra det. Vi vill fortsätta växa i Storbritannien. Allt vi begär är att regeringen avskaffar APD. Inför gärna er besöksavgift, men se åtminstone till att få in besökarna i Storbritannien innan ni beskattar dem”, slår O´Leary fast.
Skatter är alltså okej om de slår mot andra delar av näringslivet än den flygbransch Ryanair är en del av.
Något oväntat tar O´Leary till Sverige som vapen mot den brittiska regeringen.
”Sverige, Slovakien, Ungern, Albanien och Italien har alla slopat flygskatter och växer snabbt, till skillnad från Storbritannien. Vi uppmanar Burnham att slopa APD”, dundrar O´Leary.
Om regeringen bara lovar att slopa APD lovar O´Leary inte bara guld utan även gröna skogar, i form av löften om 30 nya flygplan på brittiska flygplatser, 200 nya flyglinjer och 10 000 nyanställningar.
Nytt flygkaos: ”Oacceptabelt – sviker kunderna gång på gång”. Dagens PS
Vill sparka kritiserad chef
Ryanair-chefen upprepar även sitt krav på att Martin Rolfe, hårt kritiserad vd för den brittiska myndigheten för flygledning, Nats, ska avskedas.
Michael O´Leary ger Rolfe skulden för de två driftsstopp som fått Nats atat stoppa tusentals flygningar under september.
Ryanair-chefen har kallat Rolfe ”överbetald och underarbetat” och kritiserat bonusar på totalt två miljoner pund, motsvarande 26 miljoner kronor, Nats-chefen kunnat kvittera ut de senaste åren.
Det får City AM att påminna om att O´Leary själv kritiserats för en aktieoption värd motsvarande 1,7 miljarder kronor han har i sitt avtal med Ryanair.
Grovt bedrägeri: Sålde falsk Liljefors till norsk predikant. Dagens PS