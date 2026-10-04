Saab-affären: Så vill Colombia pressa Saab

Vill se fler fördelar för Colombia

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Avtalet tillkännagavs i november 2025 när Gustavo Petro styrde Colombia som president.

Flygvapenchefen Martinez Ossa framhåller nu att det ”finns ett undertecknat kontrakt”, men att det ”utvärderas ur olika aspekter och detta är en fråga för regeringen”.

”Man utvärderar hur processen kring kontraktet, betalningarna och de fördelar som måste tillfalla landet ska genomföras”, säger han hos Infobae.

Colombia och Saab ska nu, i arbetsgrupper, diskutera och granska villkoren i avtalet innan regeringen tar ett slutgiltigt beslut.

Flygvapenchefen antyder att man genom dialogen mellan parterna hoppas på ”ett gynnsamt utfall” för landet.

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Kritiserat i Colombia

Saab-avtalet har varit kritiserat i Colombia, bland annat för begränsad offentlig information om villkoren och en oro för möjliga kostnadsökningar av det slag man sett i liknande affärer.

Contraloría, Colombias riksrevision, fick ta emot en begäran om att granska processen och kräva in dokumentation från försvarsdepartementet kring hur avtalet kommit till.

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Benjamin Dousa, då minister med ansvar för utrikeshandel, i Colombia när Saab och landet signerade sitt avtal om 17 Gripen-plan. (Foto: Santiago Saldarriaga /AP-TT)

Närmar sig USA – vill samarbeta

Det är framför allt betalningsplanen samt Saabs industriella och ekonomiska åtaganden kontra Colombia man nu vill få ännu bättre villkor i.

Den nye presidenten har närmat Colombia till USA. Den nu initierade omförhandlingen av Saab-avtalet, sker samtidigt som hans regering undersöker möjliga former för militärt samarbete med USA.

I övrigt noterar vi att genomslaget för Saab inte är totalt i colombianska media. Hos Infobae talar rubriken om ”Kontraktet värt miljardbelopp i euro med det schweiziska företaget Saab”.

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