Saab har skrivit avtal med Colombia om 17 Gripen-plan. Sedan har landet bytt president och nu vill nya regeringen pressa Saab.
Saab-affären: Så vill Colombia pressa Saab
Uppgifter i veckan talar om att Colombia vill se över storaffären med Saab (börskurs Saab) om leverans av 17 stridsflygplan.
Generalmajor Juan Jaime Martínez Ossa som är chef för Colombias flygvapen, FAC, bekräftar att avtalet nu granskas av nye presidenten Abelardo de la Espriellas administration.
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Vill pressa Saab ytterligare
”Det utvärderas”, säger flygvapenchefen om avtalet hos Infobae.
Samtidigt bekräftar han att avtalet fortfarande gäller och att de planerade leveranserna ligger fast.
Däremot analyserar regeringen betalningar, förmåner och åtaganden ”mot bakgrund av landets ekonomiska situation”.
När Colombia hänvisar till sitt ekonomiska läge och behovet av att ”utvärdera” allt kring avtalet, handlar det om att pressa Saab till eftergifter.
Colombias köp från Saab omfattar 15 ensitsiga Gripen E-plan och två tvåsitsiga Gripen F-plan, enligt Infobae en affär på 3,135 miljarder euro, motsvarande drygt 35 miljarder kronor.
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Vill se fler fördelar för Colombia
Avtalet tillkännagavs i november 2025 när Gustavo Petro styrde Colombia som president.
Flygvapenchefen Martinez Ossa framhåller nu att det ”finns ett undertecknat kontrakt”, men att det ”utvärderas ur olika aspekter och detta är en fråga för regeringen”.
”Man utvärderar hur processen kring kontraktet, betalningarna och de fördelar som måste tillfalla landet ska genomföras”, säger han hos Infobae.
Colombia och Saab ska nu, i arbetsgrupper, diskutera och granska villkoren i avtalet innan regeringen tar ett slutgiltigt beslut.
Flygvapenchefen antyder att man genom dialogen mellan parterna hoppas på ”ett gynnsamt utfall” för landet.
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Kritiserat i Colombia
Saab-avtalet har varit kritiserat i Colombia, bland annat för begränsad offentlig information om villkoren och en oro för möjliga kostnadsökningar av det slag man sett i liknande affärer.
Contraloría, Colombias riksrevision, fick ta emot en begäran om att granska processen och kräva in dokumentation från försvarsdepartementet kring hur avtalet kommit till.
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Närmar sig USA – vill samarbeta
Det är framför allt betalningsplanen samt Saabs industriella och ekonomiska åtaganden kontra Colombia man nu vill få ännu bättre villkor i.
Den nye presidenten har närmat Colombia till USA. Den nu initierade omförhandlingen av Saab-avtalet, sker samtidigt som hans regering undersöker möjliga former för militärt samarbete med USA.
I övrigt noterar vi att genomslaget för Saab inte är totalt i colombianska media. Hos Infobae talar rubriken om ”Kontraktet värt miljardbelopp i euro med det schweiziska företaget Saab”.
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