Donald Trumps familjebolag World Liberty Financial dras in i miljardjakten efter kryptokuppen mot Binance. Nu omfattas bolaget av ett frysningsbeslut i Abu Dhabi.
Trumpfamiljens kryptobolag dras in i Binance-kuppen
En av kryptovärldens största aktörer får nu hjälp av ett bolag med kopplingar till USA presidentfamilj i jakten på försvunna miljardbelopp.
World Liberty Financial, kryptobolaget som drivs av USA:s president Donald Trumps familj, är ett av 18 företag som omfattas av ett domstolsbeslut i Abu Dhabi. Företagen måste fortsätta hålla kryptotillgångar kopplade till stölden frysta medan rättsprocessen pågår.
Domstolen har också förbjudit företagen att låna ut, växla eller blanda de berörda tillgångarna med andra kryptovalutor. Inget av de 18 företagen anklagas för brott, rapporterar Reuters.
Trumpbolaget har egen stablecoin
World Liberty Financial har en egen stablecoin, USD1, som är knuten till den amerikanska dollarn. Därmed har bolaget en direkt roll i den del av kryptomarknaden där utgivare kan frysa digitala tillgångar.
Även Circle, bolaget bakom stablecoinen USDC, omfattas av beslutet. De båda bolagen har redan fryst tillgångar med koppling till attacken.
Enligt Binance har omkring 2,85 miljarder dollar i stulna kryptotillgångar frysts eller stoppats av externa aktörer. I beloppet ingår tillgångar som hanterats av World Liberty Financial och Circle.
World Liberty Financials talesperson David Wachsman säger att bolaget agerade efter en varning från blockkedjedata.
”När säkerhetsincidenten pågick fick World Liberty en varning från blockkedjedata som identifierade problemet. Vi agerade beslutsamt för att skydda våra användare och samarbetspartners”, säger han enligt Reuters.
Nordkorea pekas ut bakom miljardkuppen
Stölden inträffade den 29 oktober och omfattade kryptotillgångar värda omkring 6,3 miljarder dollar. Amerikanska myndigheter har pekat ut den nordkoreanska hackergruppen Trader Traitor som ansvarig för attacken.
Enligt Binance utnyttjade angriparna falska jobbintervjuer och ett komprometterat internt AI-verktyg för att komma åt anställdas kryptoplånböcker. Uppgifterna har återgetts av den emiratiska dagstidningen The National.
Miljardjakten fortsätter efter kuppen
Binance har uppgett att företaget självt täckt den ekonomiska förlusten och ersatt berörda kunder. Börsen fortsätter ändå att försöka hitta pengarna och har anlitat den amerikanska advokatbyrån Gibson Dunn för att driva rättsprocessen.
”Vi kommer att fortsätta använda alla lagliga verktyg som står till vårt förfogande för att spåra, frysa och återfå stulna tillgångar”, säger Dugan Bliss, biträdande chefsjurist på Binance, enligt Reuters.
Domstolens beslut omfattar tillgångar värda 6,5 miljarder dollar, enligt The Block.
En ny förhandling är planerad till den 1 december. Då ska domstolen ta ställning till om frysningen ska fortsätta och på vilka villkor.
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