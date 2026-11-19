Domstolen har också förbjudit företagen att låna ut, växla eller blanda de berörda tillgångarna med andra kryptovalutor. Inget av de 18 företagen anklagas för brott, rapporterar Reuters.

Trumpbolaget har egen stablecoin

World Liberty Financial har en egen stablecoin, USD1, som är knuten till den amerikanska dollarn. Därmed har bolaget en direkt roll i den del av kryptomarknaden där utgivare kan frysa digitala tillgångar.

Även Circle, bolaget bakom stablecoinen USDC, omfattas av beslutet. De båda bolagen har redan fryst tillgångar med koppling till attacken.

Enligt Binance har omkring 2,85 miljarder dollar i stulna kryptotillgångar frysts eller stoppats av externa aktörer. I beloppet ingår tillgångar som hanterats av World Liberty Financial och Circle.

World Liberty Financials talesperson David Wachsman säger att bolaget agerade efter en varning från blockkedjedata.

”När säkerhetsincidenten pågick fick World Liberty en varning från blockkedjedata som identifierade problemet. Vi agerade beslutsamt för att skydda våra användare och samarbetspartners”, säger han enligt Reuters.