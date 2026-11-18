Jack Clark gick från att bevaka teknikbranschen till att bygga ett av världens mest uppmärksammade AI-bolag. Nu kan den tidigare Bloomberg-journalisten bli miljardär när Anthropic förbereder sin börsnotering.
Jobbade som reporter – nu blir han miljardär på Anthropic
AI-företaget Anthropic väntas debutera på Nasdaq under torsdagen under kortnamnet ANT.
Enligt Wall Street Journal kan bolagets sju grundare få aktieinnehav värda omkring 18 miljarder dollar vardera efter noteringen. Det motsvarar cirka 166 miljarder kronor per person.
Grundarna väntas dessutom sälja aktier för omkring 250 miljoner dollar var i samband med noteringen.
Från Bloomberg till AI-toppen
Jack Clark, 38, arbetade som teknikreporter på Bloomberg Businessweek. Han hade ett särskilt intresse för Googles forskning inom maskininlärning – teknik som senare blev viktig för utvecklingen av Anthropics AI-modell Claude.
Efter journalistiken gick Clark över till kommunikationsarbete på Open AI och blev senare ansvarig för policyfrågor på Anthropic. I dag leder han Anthropic Institute som ska undersöka och påverka konsekvenserna av kraftfulla AI-system.
Han är en av sju personer som grundade Anthropic i december 2020 efter att ha lämnat OpenAI.
Sju grundare bakom AI-jätten
Gruppen leds av vd Dario Amodei och hans syster Daniela Amodei som är bolagets president och styrelseordförande.
Övriga grundare är Christopher Olah, Tom Brown, Jared Kaplan och Sam McCandlish. De har bakgrunder inom bland annat fysik, AI-forskning och teknik.
Tillsammans har de byggt bolaget som nu utmanar OpenAI på den snabbt växande AI-marknaden.
Värdering på 1 400 miljarder dollar
Anthropic siktar på en värdering på omkring 1 400 miljarder dollar i samband med noteringen.
Enligt Reuters har investerarnas efterfrågan varit mycket stark, men värderingen väcker också frågor om hur länge bolaget kan behålla sitt tekniska försprång.
Anthropics börsprospekt visar att intäkterna under tredje kvartalet 2026 uppgick till 17 miljarder dollar. Omsättningstakten hade i oktober stigit till omkring 81 miljarder dollar på årsbasis.
Samtidigt redovisade Anthropic en nettoförlust på 104 miljarder dollar under årets första nio månader. En stor del av förlusten förklaras av bokföringsmässiga omvärderingar av konvertibla skulder.
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