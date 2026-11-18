Grundarna väntas dessutom sälja aktier för omkring 250 miljoner dollar var i samband med noteringen.

Från Bloomberg till AI-toppen

Jack Clark, 38, arbetade som teknikreporter på Bloomberg Businessweek. Han hade ett särskilt intresse för Googles forskning inom maskininlärning – teknik som senare blev viktig för utvecklingen av Anthropics AI-modell Claude.

Efter journalistiken gick Clark över till kommunikationsarbete på Open AI och blev senare ansvarig för policyfrågor på Anthropic. I dag leder han Anthropic Institute som ska undersöka och påverka konsekvenserna av kraftfulla AI-system.

Han är en av sju personer som grundade Anthropic i december 2020 efter att ha lämnat OpenAI.