Förbjudet av kommunen: Kort kjol och dålig andedräkt

Dålig andedräkt också förbjudet

Riktlinjerna innehåller för övrigt även krav på regelbunden kroppshygien och tandvård för att förebygga lukt och dålig andedräkt.

”Det är väl alltid bra att man är tydlig som arbetsgivare vad som gäller. Det skapar ju trygghet i verksamheterna”, konstaterar Katarina Häggström.

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Riktigt vad som händer om man fått på sig ett par för korta shorts på morgonen eller råkat äta mycket vitlök kvällen innan, är oklart.

Det kan bli disciplinära åtgärder om det icke godkända beteendet upprepas, men HR-chefen tror inte att det ska leda till att någon får sparken.

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Gränsfall men troligen godkända. Shorts och kjol ska vara knälånga i Vindelns kommun, som även har förbjudit dålig andedräkt hos anställda. (Foto: Jessica Gow /TT)

”Tror inte” någon får sparken

”Nej, det skulle jag inte tro att det leder till så allvarliga konsekvenser”, menar Katarina Häggström.

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog säger hos VK att arbetsgivaren har rätt att styra klädsel, men att det då ska vara motiverat av verksamheten, exempelvis i vården, och inte ”får bli moraliserande”.

Veera Littmarck, chefsjurist hos Sveriges lärare, menar att Vindelns dokument i vissa delar är olagligt.

”I nästa steg, vad är det kommunen ska göra då? Mäta och vidta arbetsrättsliga åtgärder för att någon haft på sig en för urringad tröja, och trots tillsägelse inte bytt klädstil? Det blir ju väldigt absurt”, menar Littmarck.

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Fakta/Kommunens klädkrav

• Kläder ska ge god täckning av kroppens privata delar. Under arbetstid förväntas medarbetare bära kläder som täcker bröst, mage, rygg och säte på ett sätt som är förenligt med verksamhetens professionella uppdrag (kjol och shorts exempelvis ska vara knälånga).

• Mycket korta plagg, mycket djupa urringningar, genomskinliga plagg eller annan starkt kroppsexponerande klädsel är inte lämplig i kommunens verksamheter.

• Badkläder, strandkläder eller motsvarande fritidsklädsel är inte lämpliga i tjänsten, om inte arbetsuppgiften särskilt kräver det.

• Kläder med budskap, bilder eller symboler som kan uppfattas som kränkande, stötande, politiska, diskriminerande eller på annat sätt olämpliga ska inte bäras i tjänsten.

(Källa: Vindelns kommun via VK)

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