Techaktierna billigast sedan 2020 – analytikernas köp och sälj just nu

Munters och Lime leder på Stockholmsbörsen

# Aktie Analyshus köp/behåll/sälj Andel köp Press, förvaltare och teknisk köp/behåll/sälj Samlad bild Kommentar 1 Munters 10/0/0 100 % 2/1/1 Köp Medianriktkursen 47 % över kursen 2 Lime 4/0/0 100 % 2/0/0 Köp Riktkurser 295 till 320 kr mot kursen 272 3 Atlas Copco 5/2/0 71 % 0/1/1 Behåll DI varnar för paus i datacenterbyggen 4 Hexagon 5/4/1 50 % 3/0/1 Behåll Förvaltarna positiva, bankerna oeniga 5 Ericsson 4/4/2 40 % 3/0/0 Behåll UBS sälj med riktkursen 73 kr 6 Yubico 2/3/0 40 % 0/2/0 Behåll Upp 123 % i år, DI vill avvakta 7 Evolution 3/6/1 30 % 1/0/0 Behåll Kursen över de flesta riktkurserna 8 Mycronic 2/4/1 29 % 0/0/2 Behåll Odin säljer, Investtech ser dubbeltopp

Analyshusens senaste råd i oktober och november enligt Placera, Finwire, Börsvärlden och FactSet. Samlad bild är köp när minst fyra av fem bankanalytiker har köpråd och fler övriga bedömare säger köp än sälj, och sälj när färre än en av fyra bankanalytiker har köpråd och fler övriga bedömare säger sälj än köp. Övriga aktier hamnar på behåll i tabellerna.

Bankerna är mest positiva

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En majoritet av bankanalytikerna har köpråd på 13 av de 16 utländska aktierna, men övriga bedömare är mer tveksamma. Microsoft har köpråd från 53 av 58 bankanalytiker, medan Morningstar bara ger tre stjärnor, Motley Fool avråder från köp med hänvisning till att aktien handlas till omkring 66 gånger det fria kassaflödet och Investtech ser en signal om fortsatt nedgång sedan aktien brutit stödet vid 534 dollar.

Bank of America räknar med att halvledaraktierna kan bottna under första kvartalet 2027, men varnar för att halvledarbolagens vinst per aktie kan bli 35 till 40 procent lägre än väntat om molnbolagens investeringar 2027 blir 20 procent lägre än prognosen. Mike Wilson, chefsstrateg för amerikanska aktier på Morgan Stanley, ser redan nu ett köpläge.

”Marknaden har nu prisat in en långsammare utveckling. För mig är det ett intressant köpläge och inget säljläge, men det kan ta ytterligare en vecka eller två”, säger han till CNBC.

Nvidia faller till behåll

Jensen Huang lämnade vd-posten i Nvidia den 12 november efter avslöjanden om två utomäktenskapliga relationer, den ena med en person som amerikansk underrättelsetjänst misstänker för spionage för Kina och den andra med en chef på Nvidia, och på två dagar sänkte omkring tio analyshus rådet till neutralt.

Andelen köpråd har fallit från 95 till 77 procent på en månad, och därför hamnar Nvidia på behåll trots att snittriktkursen ligger 72 procent över kursen.

”Aktien är nästan absurt billig. Men vi har svårt att rekommendera några stora köp nu, eftersom det utan tvekan kommer fler anklagelser”, skriver Stacy Rasgon, halvledaranalytiker på Bernstein.

Konkurrenten AMD har gått åt motsatt håll, och William Blair och Oppenheimer höjde aktien till köp under veckan.

Marvell har fortfarande köpråd från 38 av 43 analytiker, men aktien har fallit 38 procent sedan det blev känt att bolaget vill köpa optikleverantören Lumentum för 115 miljarder dollar och betala med nya aktier, som späder ut vinsten per aktie, och TD Cowen har halverat sin riktkurs.

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Fortinet hamnar på sälj sedan bolaget i oktober sänkte prognosen för tjänsteintäkterna och bara 8 av 43 analytiker har köpråd.

Inga råd för att sälja på svenska techaktier

Inget av veckans 15 råd på Stockholmsbörsen, som Placera räknade ihop, gällde ett svenskt teknikbolag. Munters har köpråd från alla tio analytiker som FactSet följer, och Handelsbanken upprepade köp med riktkursen 200 kronor dagen efter bolagets kapitalmarknadsdag den 11 november, mot kursen 136,80 kronor.

Mycronic hamnar sist trots att rörelseresultatet steg 139 procent i tredje kvartalet, och fonden Odin Sverige har minskat innehavet.

”Skälet till minskningen är en kombination av hög värdering samt marknadens oro kring investeringar inom AI-området”, skriver förvaltarna i Odin Sverige.

Stockholmsbörsen har klarat raset betydligt bättre än Nasdaq, och börsens breda index nådde sin högsta nivå någonsin den 12 november.

”Den relativa fördelen för oss är att vi inte har AI-bolag i Europa”, sade Mikael Petersson, förvaltare av Coeli Europafond, till Placera redan den 6 november.

Fonderna bär chiprisken

För de flesta svenska sparare sitter techrisken i fonderna. Svenska fonder ägde aktier i åtta stora chipbolag för 774 miljarder kronor vid halvårsskiftet, och Swedbank Robur Technology, som har 322 349 sparare i premiepensionen, föll omkring 23 procent på en månad fram till den 9 november, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

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”Vi ser nedgången som ett köpläge för långsiktiga sparare”, säger fondens förvaltare Christian Blink till Placera.

Nvidia stod för knappt en tredjedel av de svenska fondernas chipinnehav, med aktier för 233,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet, och den 17 november redovisar bolaget sin första rapport sedan Huang lämnade posten.

Analytikerna väntar sig enligt LSEG en omsättning på 108,9 miljarder dollar, 91 procent mer än för ett år sedan.

Några slutliga tips för dig som sparar i aktier

Fortsätt månadsspara. Ett fast månadssparande köper automatiskt när kurserna har fallit och statistiskt är det svårt att försöka pricka vändningen.

Ett fast månadssparande köper automatiskt när kurserna har fallit och statistiskt är det svårt att försöka pricka vändningen. Sprid AI-risken. Vi rekommenderar bred exponering mot AI-temat framför en handfull amerikanska teknikbolag.

Vi rekommenderar bred exponering mot AI-temat framför en handfull amerikanska teknikbolag. Kontrollera vad fonden äger. Robur Technology har ungefär hälften i chip och hårdvara. Tänk på att många äger mer tech än de vet, även i globalfonderna.

Robur Technology har ungefär hälften i chip och hårdvara. Tänk på att många äger mer tech än de vet, även i globalfonderna. Övrigt: Välj främst bolag som finansierar sig själva och räkna med fler svängningar. Bank of America räknar med att halvledaraktierna kan bottna under första kvartalet 2027.