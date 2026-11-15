Raset på Nasdaq har pressat värderingen av amerikanska techaktier till den lägsta nivån sedan pandemivåren 2020. En sammanställning av vad bankanalytiker, oberoende analyshus, finanspressen och tekniska analytiker säger om 24 utländska och svenska techaktier visar att Amazon, TSMC och Broadcom har starkast stöd, medan Fortinet är den enda aktien som hamnar på sälj.
Techaktierna billigast sedan 2020 – analytikernas köp och sälj just nu
Den 5 november föll Nasdaq 100 med 6,36 procent, den största dagsförlusten sedan mars 2020, efter att Demokraterna vunnit båda kamrarna i mellanårsvalet och marknaden börjat räkna med att det blir dyrare och långsammare att bygga datacenter för AI. Teknikbolagen i S&P 500 handlades samma dag till 17,3 gånger vinsten för de kommande tolv månaderna, den lägsta nivån sedan den 23 mars 2020, enligt FactSet.
Sammanställningen bygger på två räkningar, där den första är bankanalytikernas senaste råd, enligt S&P Global Market Intelligence för de utländska aktierna och enligt Placera, Finwire och FactSet för de svenska.
Den andra är vad övriga bedömare har sagt i november, främst under veckan 8 till 15 november, alltså Morningstar, tyska Focus Money, finanspressens egna analyser, fondförvaltare och tekniska analytiker som Investtech, där varje bedömare har en röst.
Amazon och TSMC i topp bland utlandsaktierna
|#
|Aktie
|Bankanalytiker köp/behåll/sälj
|Andel köp
|Uppsida till snittriktkurs
|Övriga bedömare köp/behåll/sälj
|Samlad bild
|Kommentar
|1
|Amazon
|59/3/0
|95 %
|23 %
|6/1/0
|Köp
|Investtech ger köpsignal
|2
|TSMC
|20/1/0
|95 %
|47 %
|3/1/0
|Köp
|Försäljningen +59,7 % i oktober
|3
|Broadcom
|48/3/0
|94 %
|53 %
|2/3/0
|Köp
|Redburn sänkte till neutral 13/11
|4
|ASML
|38/2/1
|93 %
|43 %
|2/3/0
|Köp
|Focus Money avvaktar
|5
|Microsoft
|53/5/0
|91 %
|21 %
|3/4/1
|Köp
|Motley Fool avstår, Investtech negativ
|6
|Alphabet
|53/5/0
|91 %
|35 %
|5/1/1
|Köp
|JP Morgan strök från fokuslistan
|7
|Meta
|54/6/1
|89 %
|32 %
|5/3/0
|Köp
|JP Morgan lade in på fokuslistan
|8
|AMD
|47/7/0
|87 %
|23 %
|2/2/0
|Köp
|Uppgraderad av William Blair och Oppenheimer
|9
|SAP
|13/3/0
|81 %
|21 %
|4/2/0
|Köp
|JP Morgan höjde till övervikt
|10
|Marvell
|38/5/0
|88 %
|98 %
|2/0/2
|Behåll
|Aktien ned 38 % sedan Lumentumbudet
|11
|Booking
|30/7/0
|81 %
|35 %
|1/3/1
|Behåll
|AI-agenter hotar resesajterna
|12
|Nvidia
|47/14/0
|77 %
|72 %
|5/0/1
|Behåll
|Omkring tio hus sänkte efter vd:ns avgång
|13
|Astera Labs
|18/7/0
|72 %
|55 %
|1/0/1
|Behåll
|En kund står för över 70 % av intäkterna
|14
|Roper
|7/11/1
|37 %
|-2 %
|1/1/0
|Behåll
|Snittriktkursen under kursen
|15
|Super Micro
|4/11/3
|22 %
|62 %
|2/0/2
|Behåll
|Susquehanna sälj, kvantmodeller köp
|16
|Fortinet
|8/30/5
|19 %
|14 %
|0/1/1
|Sälj
|Sänkt prognos för tjänsteintäkterna
Kolumnen Bankanalytiker anger hur många analytiker som bevakar aktien och vad var och en senast rekommenderade, enligt S&P Global Market Intelligence den 13 november. Uppsidan är skillnaden mellan analytikernas snittriktkurs och slutkursen den 13 november. Övriga bedömare är Morningstar, Focus Money, finanspressens egna analyser och teknisk analys i november, främst 8 till 15 november. Morningstars aktiestjärnor bygger på kursen mot analyshusets beräknade värde på bolaget och har inget med fondstjärnorna att göra, och fyra eller fem stjärnor räknas som köp, tre som behåll och en eller två som sälj.
Munters och Lime leder på Stockholmsbörsen
|#
|Aktie
|Analyshus köp/behåll/sälj
|Andel köp
|Press, förvaltare och teknisk köp/behåll/sälj
|Samlad bild
|Kommentar
|1
|Munters
|10/0/0
|100 %
|2/1/1
|Köp
|Medianriktkursen 47 % över kursen
|2
|Lime
|4/0/0
|100 %
|2/0/0
|Köp
|Riktkurser 295 till 320 kr mot kursen 272
|3
|Atlas Copco
|5/2/0
|71 %
|0/1/1
|Behåll
|DI varnar för paus i datacenterbyggen
|4
|Hexagon
|5/4/1
|50 %
|3/0/1
|Behåll
|Förvaltarna positiva, bankerna oeniga
|5
|Ericsson
|4/4/2
|40 %
|3/0/0
|Behåll
|UBS sälj med riktkursen 73 kr
|6
|Yubico
|2/3/0
|40 %
|0/2/0
|Behåll
|Upp 123 % i år, DI vill avvakta
|7
|Evolution
|3/6/1
|30 %
|1/0/0
|Behåll
|Kursen över de flesta riktkurserna
|8
|Mycronic
|2/4/1
|29 %
|0/0/2
|Behåll
|Odin säljer, Investtech ser dubbeltopp
Analyshusens senaste råd i oktober och november enligt Placera, Finwire, Börsvärlden och FactSet. Samlad bild är köp när minst fyra av fem bankanalytiker har köpråd och fler övriga bedömare säger köp än sälj, och sälj när färre än en av fyra bankanalytiker har köpråd och fler övriga bedömare säger sälj än köp. Övriga aktier hamnar på behåll i tabellerna.
Bankerna är mest positiva
En majoritet av bankanalytikerna har köpråd på 13 av de 16 utländska aktierna, men övriga bedömare är mer tveksamma. Microsoft har köpråd från 53 av 58 bankanalytiker, medan Morningstar bara ger tre stjärnor, Motley Fool avråder från köp med hänvisning till att aktien handlas till omkring 66 gånger det fria kassaflödet och Investtech ser en signal om fortsatt nedgång sedan aktien brutit stödet vid 534 dollar.
Bank of America räknar med att halvledaraktierna kan bottna under första kvartalet 2027, men varnar för att halvledarbolagens vinst per aktie kan bli 35 till 40 procent lägre än väntat om molnbolagens investeringar 2027 blir 20 procent lägre än prognosen. Mike Wilson, chefsstrateg för amerikanska aktier på Morgan Stanley, ser redan nu ett köpläge.
”Marknaden har nu prisat in en långsammare utveckling. För mig är det ett intressant köpläge och inget säljläge, men det kan ta ytterligare en vecka eller två”, säger han till CNBC.
Nvidia faller till behåll
Jensen Huang lämnade vd-posten i Nvidia den 12 november efter avslöjanden om två utomäktenskapliga relationer, den ena med en person som amerikansk underrättelsetjänst misstänker för spionage för Kina och den andra med en chef på Nvidia, och på två dagar sänkte omkring tio analyshus rådet till neutralt.
Andelen köpråd har fallit från 95 till 77 procent på en månad, och därför hamnar Nvidia på behåll trots att snittriktkursen ligger 72 procent över kursen.
”Aktien är nästan absurt billig. Men vi har svårt att rekommendera några stora köp nu, eftersom det utan tvekan kommer fler anklagelser”, skriver Stacy Rasgon, halvledaranalytiker på Bernstein.
Konkurrenten AMD har gått åt motsatt håll, och William Blair och Oppenheimer höjde aktien till köp under veckan.
Marvell har fortfarande köpråd från 38 av 43 analytiker, men aktien har fallit 38 procent sedan det blev känt att bolaget vill köpa optikleverantören Lumentum för 115 miljarder dollar och betala med nya aktier, som späder ut vinsten per aktie, och TD Cowen har halverat sin riktkurs.
Fortinet hamnar på sälj sedan bolaget i oktober sänkte prognosen för tjänsteintäkterna och bara 8 av 43 analytiker har köpråd.
Inga råd för att sälja på svenska techaktier
Inget av veckans 15 råd på Stockholmsbörsen, som Placera räknade ihop, gällde ett svenskt teknikbolag. Munters har köpråd från alla tio analytiker som FactSet följer, och Handelsbanken upprepade köp med riktkursen 200 kronor dagen efter bolagets kapitalmarknadsdag den 11 november, mot kursen 136,80 kronor.
Mycronic hamnar sist trots att rörelseresultatet steg 139 procent i tredje kvartalet, och fonden Odin Sverige har minskat innehavet.
”Skälet till minskningen är en kombination av hög värdering samt marknadens oro kring investeringar inom AI-området”, skriver förvaltarna i Odin Sverige.
Stockholmsbörsen har klarat raset betydligt bättre än Nasdaq, och börsens breda index nådde sin högsta nivå någonsin den 12 november.
”Den relativa fördelen för oss är att vi inte har AI-bolag i Europa”, sade Mikael Petersson, förvaltare av Coeli Europafond, till Placera redan den 6 november.
Fonderna bär chiprisken
För de flesta svenska sparare sitter techrisken i fonderna. Svenska fonder ägde aktier i åtta stora chipbolag för 774 miljarder kronor vid halvårsskiftet, och Swedbank Robur Technology, som har 322 349 sparare i premiepensionen, föll omkring 23 procent på en månad fram till den 9 november, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
”Vi ser nedgången som ett köpläge för långsiktiga sparare”, säger fondens förvaltare Christian Blink till Placera.
Nvidia stod för knappt en tredjedel av de svenska fondernas chipinnehav, med aktier för 233,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet, och den 17 november redovisar bolaget sin första rapport sedan Huang lämnade posten.
Analytikerna väntar sig enligt LSEG en omsättning på 108,9 miljarder dollar, 91 procent mer än för ett år sedan.
Några slutliga tips för dig som sparar i aktier
- Fortsätt månadsspara. Ett fast månadssparande köper automatiskt när kurserna har fallit och statistiskt är det svårt att försöka pricka vändningen.
- Sprid AI-risken. Vi rekommenderar bred exponering mot AI-temat framför en handfull amerikanska teknikbolag.
- Kontrollera vad fonden äger. Robur Technology har ungefär hälften i chip och hårdvara. Tänk på att många äger mer tech än de vet, även i globalfonderna.
- Övrigt: Välj främst bolag som finansierar sig själva och räkna med fler svängningar. Bank of America räknar med att halvledaraktierna kan bottna under första kvartalet 2027.