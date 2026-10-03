Det är inte sexuellt ofredande att knäppa upp en kollegas BH när hon hjälper en kund – utan helt okej. Nu är det fastslaget av Svea hovrätt.
Hovrätten: Okej att knäppa upp en kollegas BH
Svea hovrätt kommer med en dom som en och annan möjligen har invändningar emot. Det handlar om ett åtal för såväl sexuellt ofredande som ofredande och gäller två kvinnor, båda anställda på Åhléns City i Stockholm.
Den ena av kvinnorna knäppte upp kollegans BH när kollegan hjälpte en kund, men domstolen menar att agerandet saknar såväl ”sexuell prägel” som ”viss hänsynlöshet” och friar BH-uppknäpperskan.
Den 40-åriga kvinnan har alltså stått åtalad frö sexuellt ofredande. Kvinnan arbetade tillsammans med en annan kvinna på Åhléns City i Stockholm när en kund behövde hjälp.
Den åtalade kvinnan sade ”hihi, jag ska öppna” och knäppte sedan upp sin kollegas BH utanpå kläderna.
Kvinnan med den uppknäppta BH:n fick låtsas som ingenting och fortsätta hjälpa kunden.
Den åtalade kvinnan erkänner de faktiska omständigheterna men har förnekat brott.
Enligt henne knäppte hon upp BH:n på skoj och hävdar att det rådde ”en lättsam stämning”.
Mellan kollegorna har de en skämtsam jargong och den åtalade kvinnan erkände att hon knäppt upp även andra kollegors BH:ar på skämt.
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Visade ”motvilja” mot den åtalade
Nåväl. Stockholms tingsrätt behövde ta ställning. Rätten konstaterade att den åtalade knäppt upp den aktuella BH:n och att båda parter talat om hur hon brukade göra sig lustig över kollegor, refererar Lexnova.
Enligt den drabbade kvinnan var det en form av mobbning, enligt den åtalade något som bidrog till en ”positiv arbetsmiljö”.
Tingsrätten ansåg båda parterna trovärdiga, men menade att den drabbade kvinnans uppgifter inte stämde med vad hon sagt i förhör.
Rätten noterade att hon visade ”en tydlig motvilja” mot den åtalade kvinnan och, för den delen, även mot andra kollegor.
”Kanske var sur över annat också”
Det gjorde, resonerar tingsrätten något grumligt, att det inte var klart om hennes starka reaktion bara berodde på den uppknäppta BH:n, därför utgick de från den åtalade kvinnans beskrivning av förloppet.
Till lagen. För att det ska vara fråga om sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket i Brottsbalken krävs att gärningen har haft en tydlig sexuell inriktning eller prägel.
Det är det avgörande – inte vilket syfte det hela har eller hur den drabbade reagerar.
I det här fallet, ansåg tingsrätten, var det ”en kortvarig handrörelse” för att knäppa upp BH:n, dessutom vanligt förekommande och gjordes ”skämtsamt”.
Därför kan det inte anses ha kränkt den drabbade kvinnans sexuella integritet, ansåg tingsrätten som även fäste vikt vid att kvinnan som utfört gärningen sade sig inte ha upplevt något missnöje från den drabbade kvinnan efteråt.
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Nej, inget ofredande heller
Det kunde heller inte vara ofredande, eftersom agerande då måste präglas av ”viss hänsynslöshet”.
Varje oönskad beröring som upplevs otrevlig eller obehaglig omfattas alltså inte av paragrafen, påpekar tingsrätten.
Eftersom den nu åtalade kvinnan dessutom brukade knäppa upp andra kollegors BH, kunde hon rimligen inte inse att någon hade något emot det, enligt tingsrätten.
Tingsrätten frikände därför den åtalade kvinnan, men ärendet gick vidare till högre instans, hovrätten.
Nu har domen kommit även där och Svea hovrätt kommer fram till samma sak. Hovrätten gör inte i någon del en annan bedömning än tingsrätten, utan fastställer tingsrättens dom i dess helhet.