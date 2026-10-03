Hovrätten: Okej att knäppa upp en kollegas BH

Den ena av kvinnorna knäppte upp kollegans BH när kollegan hjälpte en kund, men domstolen menar att agerandet saknar såväl ”sexuell prägel” som ”viss hänsynlöshet” och friar BH-uppknäpperskan.

Den 40-åriga kvinnan har alltså stått åtalad frö sexuellt ofredande. Kvinnan arbetade tillsammans med en annan kvinna på Åhléns City i Stockholm när en kund behövde hjälp.

Den åtalade kvinnan sade ”hihi, jag ska öppna” och knäppte sedan upp sin kollegas BH utanpå kläderna.

Kvinnan med den uppknäppta BH:n fick låtsas som ingenting och fortsätta hjälpa kunden.

Den åtalade kvinnan erkänner de faktiska omständigheterna men har förnekat brott.

Enligt henne knäppte hon upp BH:n på skoj och hävdar att det rådde ”en lättsam stämning”.

Mellan kollegorna har de en skämtsam jargong och den åtalade kvinnan erkände att hon knäppt upp även andra kollegors BH:ar på skämt.

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Visade ”motvilja” mot den åtalade

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Nåväl. Stockholms tingsrätt behövde ta ställning. Rätten konstaterade att den åtalade knäppt upp den aktuella BH:n och att båda parter talat om hur hon brukade göra sig lustig över kollegor, refererar Lexnova.

Enligt den drabbade kvinnan var det en form av mobbning, enligt den åtalade något som bidrog till en ”positiv arbetsmiljö”.

Tingsrätten ansåg båda parterna trovärdiga, men menade att den drabbade kvinnans uppgifter inte stämde med vad hon sagt i förhör.

Rätten noterade att hon visade ”en tydlig motvilja” mot den åtalade kvinnan och, för den delen, även mot andra kollegor.

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