Aktier i svenska verkstadsjättar har agerat draglok på Stockholmsbörsen i år. Men nu höjs varningsflagg för vissa kursvinnare.
Experterna: Aktierna du ska köpa i verkstadsrallyt
Verkstadssektorn har agerat motor i den svenska börsutvecklingen. Trots geopolitisk oro och spänningar i Mellanöstern har de cykliska bolagen visat en anmärkningsvärd motståndskraft.
En central faktor bakom rörelserna är oljepriset. Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, konstaterar att korrelationen är tydlig. När oljan blir dyrare pressas verkstaden och när priset faller får de cykliska bolagen nytt liv. Det gäller oavsett om man blickar mot svenska eller finska aktörer, enligt Söderfjell.
”Kortsiktigt är det oljepriset som påverkar”, säger han till Dagens Industri som talat med Lars Söderfjell och Anders Roslund på Pareto vilka aktier inom verkstad som fortfarande är köpvärda, och vilka aktier i sektorn som investerare just nu kan lämna därhän.
Läs även: Norske stjärnförvaltaren: Svenska småbolag glödheta DagensPS
Från börsvinnare till eftersläntrare
Bland årets utropstecken finns bolag med fokus på energi, gruvor och den pågående elektrifieringen. Sandvik (börskurs) har nyss noterat nytt kursrekord, och även Epiroc (börskurs), ABB (börskurs) och Alfa Laval (börskurs) har levererat starkt. Samtidigt har mer kortcykliska bolag som Autoliv (börskurs), Trelleborg (börskurs) och SKF (börskurs) haft en tyngre resa, även om en återhämtning börjat skönjas.
Lars Söderfjell menar att marknadens prioritering hittills har varit logisk, då det kortcykliska drabbas hårdast i ett initialt skede.
Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Pareto, delar bilden och pekar på att bolag som ABB, Alfa Laval och Munters (börskurs) fungerat som trygga hamnar där investerare valt att ”övervintra”, som han säger till Di.
Risk för vinstjusteringar i vissa aktier
Trots den starka börsresan finns moln på himlen. Lars Söderfjell uttrycker oro för att vinstprognoserna kan behöva justeras nedåt. Även om akuta konflikter blåser över har de hunnit sätta spår i världsekonomin, och risken ligger enligt honom på nedsidan för helårets vinstestimat.
Värderingarna är en annan anledning till försiktighet. Sektorn handlas för närvarande 7–8 procent över sitt femårssnitt och hela 15 procent över tioårssnittet. Multiplarna är med andra ord högre än normalt. Söderfjell ser nu begränsad potential i de aktier som gått bäst och har svårt att räkna hem gruvbolagen på nuvarande nivåer. I stället ser han möjligheter i de pressade, mer kortcykliska delarna av sektorn.
Läs också: Skrotat köpråd på AB Volvo – för högt värderat DagensPS
Signaler om rotation öppnar för köplägen
Både Söderfjell och Roslund ser nu tecken på en rotation. När marknaden börjar tro på en ljusning i världsläget skiftas blicken mot de tyngre cykliska bolagen.
I Lars Söderfjells portfölj finns Atlas Copco, där han väntar på att investeringar inom vakuumverksamheten ska ta fart. Han lyfter även fram lastbilsjätten AB Volvo (börskurs) som ett tryggt case med långsiktig uppsida, samt Assa Abloy (börskurs) och Alfa Laval, där den senare ses som rimligt värderad med rätt positionering mot energi och klimat.
Anders Roslund på Pareto pekar ut Munters som en favorit med en möjlig uppsida på 25 procent, drivet av efterfrågan från datacenter. Han ser även stor potential i SKF när den globala industrikonjunkturen väl vänder.
Varningsflagg höjs för Sandvik och Nibe
Roslund ställer sig frågande till den extrema styrkan i Sandvik och flaggar för att ABB nu börjar få slut på bränsle i uppgången, vilket lett till en sänkt rekommendation för Alfa Laval till behåll.
När det gäller småspararfavoriten Nibe (börskurs) är bilden splittrad. Bolaget gynnas för stunden av höga energipriser, men utvecklingen är tungt beroende av politiska beslut och miljörestriktioner i Europa, vilket gör aktien mer svårbedömd.
Se klippet: Portföljkampen: Kinneviks rapport kan bli avgörande DagensPS
Experternas toppval i verkstadssektorn:
Lars Söderfjell (Ålandsbanken):
- Atlas Copco: Väntar på vakuum-lyftet.
- AB Volvo: Långsiktigt trygg position.
- Assa Abloy: Potential vid lägre amerikanska räntor.
- Alfa Laval: Stark position inom klimatlösningar.
Anders Roslund (Pareto):
- Munters: Huvudcase med exponering mot datacenter.
- SKF: Spelar på en global konjunkturvändning.
- Atlas Copco: AI och chip-tillverkning som drivkrafter.
- Assa Abloy: Stabilt case som väntar på USA-marknaden.
Källa: Dagens Industri
Missa inte: Experten: Svenska investerares portfölj bör ha 60 procent aktier DagensPS
Oslagbart: Han har tjänat 13 miljarder på ett år – på en enda aktie DagensPS