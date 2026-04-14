Experterna: Aktierna du ska köpa i verkstadsrallyt

Risk för vinstjusteringar i vissa aktier

Trots den starka börsresan finns moln på himlen. Lars Söderfjell uttrycker oro för att vinstprognoserna kan behöva justeras nedåt. Även om akuta konflikter blåser över har de hunnit sätta spår i världsekonomin, och risken ligger enligt honom på nedsidan för helårets vinstestimat.

Värderingarna är en annan anledning till försiktighet. Sektorn handlas för närvarande 7–8 procent över sitt femårssnitt och hela 15 procent över tioårssnittet. Multiplarna är med andra ord högre än normalt. Söderfjell ser nu begränsad potential i de aktier som gått bäst och har svårt att räkna hem gruvbolagen på nuvarande nivåer. I stället ser han möjligheter i de pressade, mer kortcykliska delarna av sektorn.

Signaler om rotation öppnar för köplägen

Både Söderfjell och Roslund ser nu tecken på en rotation. När marknaden börjar tro på en ljusning i världsläget skiftas blicken mot de tyngre cykliska bolagen.

I Lars Söderfjells portfölj finns Atlas Copco, där han väntar på att investeringar inom vakuumverksamheten ska ta fart. Han lyfter även fram lastbilsjätten AB Volvo (börskurs) som ett tryggt case med långsiktig uppsida, samt Assa Abloy (börskurs) och Alfa Laval, där den senare ses som rimligt värderad med rätt positionering mot energi och klimat.

Anders Roslund på Pareto pekar ut Munters som en favorit med en möjlig uppsida på 25 procent, drivet av efterfrågan från datacenter. Han ser även stor potential i SKF när den globala industrikonjunkturen väl vänder.

Varningsflagg höjs för Sandvik och Nibe

Roslund ställer sig frågande till den extrema styrkan i Sandvik och flaggar för att ABB nu börjar få slut på bränsle i uppgången, vilket lett till en sänkt rekommendation för Alfa Laval till behåll.

När det gäller småspararfavoriten Nibe (börskurs) är bilden splittrad. Bolaget gynnas för stunden av höga energipriser, men utvecklingen är tungt beroende av politiska beslut och miljörestriktioner i Europa, vilket gör aktien mer svårbedömd.

Experternas toppval i verkstadssektorn:

Lars Söderfjell (Ålandsbanken):

Atlas Copco: Väntar på vakuum-lyftet.

Väntar på vakuum-lyftet. AB Volvo: Långsiktigt trygg position.

Långsiktigt trygg position. Assa Abloy: Potential vid lägre amerikanska räntor.

Potential vid lägre amerikanska räntor. Alfa Laval: Stark position inom klimatlösningar.

Anders Roslund (Pareto):

Munters: Huvudcase med exponering mot datacenter.

Huvudcase med exponering mot datacenter. SKF: Spelar på en global konjunkturvändning.

Spelar på en global konjunkturvändning. Atlas Copco: AI och chip-tillverkning som drivkrafter.

AI och chip-tillverkning som drivkrafter. Assa Abloy: Stabilt case som väntar på USA-marknaden.

Källa: Dagens Industri

