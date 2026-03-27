Mycronic: Order på halvledare för mångmiljonbelopp

Stor efterfrågan gynnar affärerna

Det intressanta är inte ordern i sig, utan vad den säger om timingen. Halvledarindustrin genomgår just nu en kapacitetsuppbyggnad i Asien, drivet av behov av fotomasker för nästa generations bildskärmar och halvledare. Mycronic är i praktiken ensam leverantör av de mest avancerade maskritarna för bildskärmstillämpningar. Det är en monopolliknande position som gör varje enskild order till ett bevis på att kundbasen inte har några alternativ att välja på.

SLX-plattformen har sedan lanseringen 2019 samlat över 60 ordrar, vilket innebär att den installerade basen börjar växa sig tillräckligt stor för att generera en allt viktigare eftermarknad i form av serviceavtal.

PS analys

Den här ordern bekräftar att det halvledarrelaterade orderflödet håller farten uppe in i Q2 2026, trots att bolaget i sin senaste rapport varnade för variationer kvartal till kvartal. Den som följt Mycronic vet att det är just i det tysta mellanrummet mellan storordrarna som SLX fyller upp orderboken.

Aktien handlas fortfarande med rabatt mot stora multiplar, och börjar se billig ut. Enligt TradingView finns det just nu 14 rekommendationer för Köp, 10 för Neutral, och 2 för Sälj.

