Mycronic har fått en order på en SLX-maskritare från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 5–7 miljoner dollar, motsvarande 47–66 miljoner kronor, med leverans inför sommaren.
Mycronic: Order på halvledare för mångmiljonbelopp
Dagens PS har tidigare följt Mycronics orderflöde tätt och kan konstatera att bolaget levererar order på löpande band från halvledarsegmentet i Asien. I februari i år kommunicerade Mycronic en inbytesorder för Prexision 8 Evo värd upp till 215 miljoner kronor och nu kommer alltså ytterligare en SLX-affär. Det ser alltså ut att vara ett strukturellt flöde av ordrar och inte bara enstaka
Stor efterfrågan gynnar affärerna
Det intressanta är inte ordern i sig, utan vad den säger om timingen. Halvledarindustrin genomgår just nu en kapacitetsuppbyggnad i Asien, drivet av behov av fotomasker för nästa generations bildskärmar och halvledare. Mycronic är i praktiken ensam leverantör av de mest avancerade maskritarna för bildskärmstillämpningar. Det är en monopolliknande position som gör varje enskild order till ett bevis på att kundbasen inte har några alternativ att välja på.
SLX-plattformen har sedan lanseringen 2019 samlat över 60 ordrar, vilket innebär att den installerade basen börjar växa sig tillräckligt stor för att generera en allt viktigare eftermarknad i form av serviceavtal.
PS analys
Den här ordern bekräftar att det halvledarrelaterade orderflödet håller farten uppe in i Q2 2026, trots att bolaget i sin senaste rapport varnade för variationer kvartal till kvartal. Den som följt Mycronic vet att det är just i det tysta mellanrummet mellan storordrarna som SLX fyller upp orderboken.
Aktien handlas fortfarande med rabatt mot stora multiplar, och börjar se billig ut. Enligt TradingView finns det just nu 14 rekommendationer för Köp, 10 för Neutral, och 2 för Sälj.
