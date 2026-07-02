Boliden bekräftar: Förhandlar om köp av global zinkjätte

”Boliden har fått kännedom om att det förekommer spekulationer avseende ett potentiellt förvärv av aktier i Nexa Resources”, skriver företaget.

”Boliden bekräftar att man för diskussioner med Nexa Resources och Votorantim, majoritetsägare i Nexa Resources, om ett potentiellt förvärv av Votorantims aktier i Nexa Resources.”

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”Inte säkert” det blir affär

Inget är dock klart än, understryker Boliden.

”Det är inte säkert att en transaktion kommer ske, eller vad villkoren för en sådan eventuell transaktion skulle vara. Ytterligare offentliggöranden kommer att göras om och när så är lämpligt”, avslutar man pressmeddelandet.

Nexa Resources är en koppar- och zinkproducent, med tre smältverk och fem gruvor i Brasilien och Peru. Bolaget står i dag för 4 procent av världens zinkproduktion.