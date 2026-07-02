Boliden bekräftar nu att man förhandlar om ett köp av globala zinkjätten Nexa Resources, med gruvor i Latinamerika.
Boliden bekräftar: Förhandlar om köp av global zinkjätte
Det har förekommit spekulationer kring att Boliden (börskurs Boliden) har planer på att köpa zinkproducenten Nexa Resources.
Spekulationerna bekräftas nu av Boliden i ett pressmeddelande torsdag.
”Boliden har fått kännedom om att det förekommer spekulationer avseende ett potentiellt förvärv av aktier i Nexa Resources”, skriver företaget.
”Boliden bekräftar att man för diskussioner med Nexa Resources och Votorantim, majoritetsägare i Nexa Resources, om ett potentiellt förvärv av Votorantims aktier i Nexa Resources.”
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”Inte säkert” det blir affär
Inget är dock klart än, understryker Boliden.
”Det är inte säkert att en transaktion kommer ske, eller vad villkoren för en sådan eventuell transaktion skulle vara. Ytterligare offentliggöranden kommer att göras om och när så är lämpligt”, avslutar man pressmeddelandet.
Nexa Resources är en koppar- och zinkproducent, med tre smältverk och fem gruvor i Brasilien och Peru. Bolaget står i dag för 4 procent av världens zinkproduktion.
Affär värderas till 10 miljarder
Nexa Resources har sitt huvudkontor i Luxemburg, men handlas i USA där aktien steg omkring 8 procent på uppköpsryktena i förhandeln.
Om affären blir av köper Boliden aktierna av majoritetsägaren Votorantim, som nu äger 65 procent av aktierna i Nexa Resources.
Aktieposten är i dagsläget värderad till motsvarande 10 miljarder kronor.
Ny kontinent för Boliden
I dagsläget har Boliden ingen verksamhet i Latinamerika. Produktionen är koncentrerad till Sverige, Finland, Irland och Portugal.
I Sverige gjorde Boliden sitt senaste stora företagsköp när man förvärvade Zinkgruvan.
Internationellt var den senaste affären köpet av portugisiska Neves Corvo-gruvan från Lundin Mining. Den portugisiska gruvan köptes från Lundin Mining till ett pris av 15 miljarder kronor 2024.