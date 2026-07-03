Boomen inom försvar och försvarstech har blivit en bubbla eller är på väg att bli det snart. ”Nära till hands säga det”, hävdar Andurils vd.
Försvar och vapen: "En bubbla – eller på väg att bli det"
Det är inte länge sedan drönare, robotar och örlogsfartyg ansågs vara olämpliga eller åtminstone kontroversiella investeringsobjekt i Silicon Valley.
2018 skapade Google-anställda rubriker genom att lämna sina jobb i protest mot att företaget engagerade sig i militära AI-projektet Mayen.
Anduril, startup med fokus på försvar, kallades ”den mest kontroversiella startupen” i techvärlden och riskkapitalister investerade sällan, om ens någonsin, i försvarssektorn.
I dag har försvarssektorn blivit ett tillväxtområde där riskkapitalister glatt slänger in pengar och nya aktörer inte vill vara utan sked när det regnar manna från himlen.
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Fyrdubblade investeringar
Första kvartalet 2026 investerade riskkapitalister i USA 19,8 miljarder dollar i försvarsteknik, fördelat på 262 affärer, skriver Fortune. 2024 var motsvarande belopp 5,7 miljarder dollar.
Det här har i sin tur fått alla värderingar i sektorn att skjuta i höjden. Startups inom försvar tar in miljontals dollar och värderas till 17-50 gånger omsättningen.
När en marknad som denna går på högvarv blir frågan oundviklig; befinner vi oss i en bubbla?
”Ja”, svarade Andurils vd Brian Schimpf vid Fortune Brainstorm Tech förra månaden.
”När det finns framgångsrika företag ser man mängder av andra bolag och investerare som vill haka på, och det kan leda till mycket riskfyllt beteende”, konstaterade Schimpf.
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”Skruvar upp förväntningarna”
”Kapital är billigt, och det är förstås toppen om man kan använda tillgången till kapital som en konkurrensfördel – kör på. Men man måste förstå konsekvenserna för företaget: man skruvar upp förväntningarna på vad man faktiskt kan leverera till en extrem nivå”, tillade han.
Peter Wilczynski, produktchef på Vantor, var inte beredd att svara ”ja” utan reservationer.
”Finns det en bubbla inom försvarsteknik? Det är alltid en svår fråga”, sade Wilczynski.
”Det ligger nära till hands att svara ja. Men de som svarar ja brukar alltid ha fel, så det är komplicerat.”
Någon typ av friktion väntar garanterat, ansåg Vantor-chefen som tidigare arbetat tolv år på Palantir.
”Vi befinner oss helt klart nära en sorts ungdomsfas. Försvarssektorn går mot tonårstid, och det kommer att bli en klumpig och besvärlig period.”
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”Svårt att tro på – då”
Under decennier var det inte bara suspekt att investera i försvar och vapen, utan dessutom fanns det få bevis på att det kunde vara lönsamt.
Pentagons byråkrati var svår att forcera och dessutom skulle startups slåss med etablerade försvarsjättar.
De senaste 20 åren har Palantirs och senare Andurils framgångar visat att det är möjligt för seriösa, av riskkapital finansierade bolag att nå stora framgångar genom att satsa helhjärtat i försvarssektorn.
”För tio eller 15 år sedan var det svårt att tro att företag av det här slaget skulle nå ända fram”, säger Aaron Jacobson, partner på riskkapitalbolaget NEA.
”Men tack vare framgångar för bolag som Palantir och Anduril samt statliga framsteg, börjar allt fler tro att det faktiskt är möjligt med mer innovation inom detta område.”
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