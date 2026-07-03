Försvar och vapen: "En bubbla – eller på väg att bli det"

”Skruvar upp förväntningarna”

”Kapital är billigt, och det är förstås toppen om man kan använda tillgången till kapital som en konkurrensfördel – kör på. Men man måste förstå konsekvenserna för företaget: man skruvar upp förväntningarna på vad man faktiskt kan leverera till en extrem nivå”, tillade han.

Peter Wilczynski, produktchef på Vantor, var inte beredd att svara ”ja” utan reservationer.

”Finns det en bubbla inom försvarsteknik? Det är alltid en svår fråga”, sade Wilczynski.

”Det ligger nära till hands att svara ja. Men de som svarar ja brukar alltid ha fel, så det är komplicerat.”

Någon typ av friktion väntar garanterat, ansåg Vantor-chefen som tidigare arbetat tolv år på Palantir.

”Vi befinner oss helt klart nära en sorts ungdomsfas. Försvarssektorn går mot tonårstid, och det kommer att bli en klumpig och besvärlig period.”

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Palantir och vd Alex Karp tillhör dem som gått i bräschen tillsammans med Anduril. Frågan om sektorn är inne i en bubbla är ännu obesvarad. (Foto: Markus Schreiber/AP-TT)

”Svårt att tro på – då”

Under decennier var det inte bara suspekt att investera i försvar och vapen, utan dessutom fanns det få bevis på att det kunde vara lönsamt.

Pentagons byråkrati var svår att forcera och dessutom skulle startups slåss med etablerade försvarsjättar.

De senaste 20 åren har Palantirs och senare Andurils framgångar visat att det är möjligt för seriösa, av riskkapital finansierade bolag att nå stora framgångar genom att satsa helhjärtat i försvarssektorn.

”För tio eller 15 år sedan var det svårt att tro att företag av det här slaget skulle nå ända fram”, säger Aaron Jacobson, partner på riskkapitalbolaget NEA.

”Men tack vare framgångar för bolag som Palantir och Anduril samt statliga framsteg, börjar allt fler tro att det faktiskt är möjligt med mer innovation inom detta område.”

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