Fem storbolag som kan spöa börsen i år

Verkstadsjättar, en fastighetsaktie och ett konsumentbolag finns i alla fall med bland de fem toppvalen.

Prickade helt rätt 2025

Fjolåret blev som sagt en stor framgång för det norska analyshusets storbolagsportfölj.

Experterna prickade rätt i två av börsens verkliga supervinnare; försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) och guldaktien Lundin Mining (börskurs Lundin Mining) som steg 141 respektive 109 procent vardera.

Därmed blev det sammanlagt plus 46 procent som sagt jämfört med 13 procent för svenska börsen i snitt.

Så vilka fem aktier på storbolagslistan har då stämplats som toppval i år?