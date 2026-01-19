2025 steg Paretos fem “top picks” på storbolagslistan hela 46 procent ihop. Nu har mäklarfirmans experter gjort sina fem val på börsen för 2026 – kan succén upprepas?
Fem storbolag som kan spöa börsen i år
Verkstadsjättar, en fastighetsaktie och ett konsumentbolag finns i alla fall med bland de fem toppvalen.
Läs mer: Alla blickar på svenska verkstadsjätten – haussad aktie – Dagens PS
Prickade helt rätt 2025
Fjolåret blev som sagt en stor framgång för det norska analyshusets storbolagsportfölj.
Experterna prickade rätt i två av börsens verkliga supervinnare; försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) och guldaktien Lundin Mining (börskurs Lundin Mining) som steg 141 respektive 109 procent vardera.
Därmed blev det sammanlagt plus 46 procent som sagt jämfört med 13 procent för svenska börsen i snitt.
Så vilka fem aktier på storbolagslistan har då stämplats som toppval i år?
Två verkstadsbolag väljs ut
Den första som stoppas i portföljen är Alfa Laval (börskurs Alfa Laval).
“För Alfa Laval förväntar vi oss ett återvänt momentum inom Energy-segmentet samt att den högmarginaliserade Oceans-verksamheten driver ett starkt år”, skriver Paretos experter.
Aktie nummer två som väljs från börsens storbolag är också det ett verkstadsbolag, Epiroc (börskurs Epiroc).
“Vi förväntar oss att Epiroc ska komma ikapp sina jämförbara bolag i värdering tack vare förbättrad orderingång och ökade marginaler”.
“Är väl positionerat på börsen”
“Lagercrantz (börskurs Lagercrantz) handlas till en ovanlig rabatt jämfört med nyckelkonkurrenter, trots en stark framtidsutsikt, vilket gör det till ett bra tillfälle att investera i en av de högsta kvalitetsbolagen bland nordiska compounders”, skriver Pareto om den tredje aktien.
Storbolag nummer fyra hämtas från börsens fastighetssektor; Catena (börskurs Catena).
“Catena är väl positionerat för att växa snabbare än marknaden samtidigt som bolaget bibehåller en lägre skuldsättning än konkurrenterna”.
Mer än en sportlovs-aktie – Thules vd i stor intervju
“Vi har närmare 300 anställda som jobbar heltid med produktutveckling och tester över hela världen”, berättar Veckans börsprofil Thules vd Mattias Ankarberg i en längre intervju för Dagens PS.
Slutligen får även ett konsumentbolag plats i Paretos portfölj inför 2026;
“Thule (börskurs Thule) kombinerar en återgång till organisk tillväxt i medelensiffrigt spann med minskat kostnadstryck, vilket stödjer både marginalexpansion och en uppvärdering”.
Läs även: Aktiva fonder tog revansch i PPM – råvaror årets vinnare – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
