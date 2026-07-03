Ryssland satsar 578 miljarder på att jaga Starlink

Hur troligt är framgången?

Att matcha Starlink är osannolikt på kort sikt. För att nå 156 satelliter i år krävs runt nio dedikerade Soyuz-uppskjutningar, nästan halva Rysslands hela årsmanifest, enligt KeepTrack. Produktionen har redan slirat och den utlovade återanvändbara raketen har skjutits upp gång på gång mot slutet av decenniet.

Sanktionerna sedan 2022 har dessutom strypt tillgången till västlig komponentteknik.

Så påverkas Sverige och svenska sparare

Ett ryskt militärnät i omloppsbana över Arktis och Östersjön är precis det hot Sverige som Natomedlem nu rustar mot. Försvarsmakten sköt i maj upp sin första operativa spaningssatellit. Målet är att ha ett tiotal på plats inom två år, delvis för att kartlägga mål i Ryssland, enligt Försvarsmakten.

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Regeringen har avsatt drygt 2,3 miljarder kronor till militär rymdförmåga och vill kunna skjuta upp satelliter från Esrange i Kiruna från 2028.

Läget har redan lyft svenska försvarsnamn på börsen. Ovzon, som säljer störningståliga satellitlänkar, tog nyligen en order på 1,04 miljarder kronor från FMV, enligt bolaget.

Rymdtemat är redan hetast på börsen. SpaceX-noteringen den 12 juni blev historiens största. Aktien handlas nu till 162 dollar, klart över teckningskursen på 135 dollar.

PS analys

Ett smalare, statligt nät för militär och myndigheter är rimligare än en rysk Starlink för massmarknaden.

Att Ryssland, Europa och Kina nu bygger egna Starlink-kopior visar dock hur brett rymdtemat vuxit. Marknaden väntas nå 1 800 miljarder dollar 2035, enligt World Economic Forum.

Sverige har egna kort på handen genom rymdbasen Esrange och noterade Ovzon och Saab. Vår bedömning är att rymdaktier prissätter framtidsförväntningar snarare än dagens vinster. SpaceX gick med förlust 2025, och kassaflödesvärderingarna landar långt under börskursen, en risk vi flaggade direkt efter noteringen.

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