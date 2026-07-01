Så sårbar är den svenska rikedomen

Baksidan syns på ett kvartal

Den styrkan är också svagheten. Under första kvartalet 2026 raderades 316 miljarder kronor av hushållens förmögenhet efter ett svagt börskvartal, trots att bostadstillgångarna steg med 77 miljarder, enligt SEB.

Aktietappet ensamt låg på 251 miljarder. Där britterna drabbades av dyra energiräkningar och stillastående husmarknad, sitter svensken med en förmögenhet som svänger med Wall Street.

Samtidigt har 80 procent av bolånen i dag en räntebindning under ett år, vilket gör hushållen känsliga även för ränterörelser, enligt SEB.

Så påverkas svenska sparare

ANNONS

För den enskilde är lärdomen från UBS-rapporten inte medelvärdet, utan medianen, som föll i de flesta av de 56 länderna banken följer. Rekordsnitt kan dölja att den typiska hushållsplånboken står stilla eller krymper.

I Sverige äger den rikaste tiondelen merparten av kapitalet, och tio procent av spararna får runt 90 procent av kapitalinkomsterna. Den som saknar aktier och ägd bostad har stått utanför hela uppgången.

PS analys

Om man slår samman alla dessa enskilda händelser: UBS globala mediantapp, det brittiska raset och SEB:s 316-miljardersfall på ett enda kvartal, så blir slutsatsen att svensk hushållsrikedom inte är tryggare än den brittiska. Den har bara en annan exponering, det vill säga mot börsen.

Så länge uppgången rullar på ser vi rikast ut i Norden. Den dag Stockholmsbörsen och New York vänder ned samtidigt kan Sverige rasa i UBS:s nästa rapport, precis som Storbritannien gjorde i årets. Att slå rekord är inte samma sak som att ha motståndskraft.

Läs även: Rekordutflöde ur bitcoinfonderna – oro växer för tvångsförsäljning

Läs även: KTH-forskaren varnar för AI-cyberattacker – dags för stabsläge