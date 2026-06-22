Sandvik köper gruvbolag: "Växer tvåsiffrigt"

Genom företagsköpet kommer Sandvik in i den växande filtrerings- och avvattningsmarknaden, som i dagsläget uppskattar till drygt 20 miljarder kronor.

Filtrering är ett kritiskt processteg i nedströms gruvindustri och Diemmes lösningar anses skapa ett betydande kundvärde.

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Kompletterar Sandvik

Diemme Filtrations filtreringssystem ger även en betydande eftermarknadsaffär med hög tillväxtpotential, skriver Sandvik.

Det italienska företaget har även digitala lösningar för fjärrövervakning och förebyggande underhåll, som kompletterar Sandviks digitala erbjudande inom Rock Processing.

”Jag är mycket nöjd med det här förvärvet och hur det stödjer vår strategi att växa i attraktiva nischer nedströms i gruvindustrin”, säger Sandviks koncernchef Stefan Widing.

”Med Diemme adderar vi en lönsam och snabbväxande nisch inom mineralbearbetning till vårt kärnerbjudande.”

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