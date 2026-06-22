Sandvik köper italienska Diemme Filtration. Därmed tar Sandvik över ett gruvbolag på en växande marknad värderad till 20 miljarder.
Sandvik köper gruvbolag: "Växer tvåsiffrigt"
Sandvik (börskurs Sandvik) gör ett nytt miljardförvärv i Italien när man nu köper Diemme Filtration.
Företaget är en ledande leverantör av filtrerings- och avvattningslösningar för den globala gruvindustrin. Man har en ledande position inom högpresenterande filterpressar.
Genom företagsköpet kommer Sandvik in i den växande filtrerings- och avvattningsmarknaden, som i dagsläget uppskattar till drygt 20 miljarder kronor.
Filtrering är ett kritiskt processteg i nedströms gruvindustri och Diemmes lösningar anses skapa ett betydande kundvärde.
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Kompletterar Sandvik
Diemme Filtrations filtreringssystem ger även en betydande eftermarknadsaffär med hög tillväxtpotential, skriver Sandvik.
Det italienska företaget har även digitala lösningar för fjärrövervakning och förebyggande underhåll, som kompletterar Sandviks digitala erbjudande inom Rock Processing.
”Jag är mycket nöjd med det här förvärvet och hur det stödjer vår strategi att växa i attraktiva nischer nedströms i gruvindustrin”, säger Sandviks koncernchef Stefan Widing.
”Med Diemme adderar vi en lönsam och snabbväxande nisch inom mineralbearbetning till vårt kärnerbjudande.”
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Växer med tvåsiffriga tal
Efterfrågan i filtreringsdelen stöds av flera trender och marknaden väntas växa med låga tvåsiffriga tal, enligt Sandvik.
Lägre malmhalter i gruvorna leder till högre volymer av slam, vilket stärker behovet av ökad filtreringskapacitet.
Dessutom driver striktare regler kring vattenkonsumtion och anrikningsavfall efterfrågan på lösningar för vattenhushållning och mer kompakt anrikningsavfall.
Intäkter på 1,1 miljarder i år
”Diemme Filtration kompletterar Rock Processing väldigt väl, och ger oss en stark position i ett segment som är centralt i våra gruvkunders framtida flödesscheman”, konstaterar Richard Harris, affärsområdeschef för Rock Processing hos Sandvik.
Diemme har sitt huvudkontor i Lugo i Italien, med en modern tillverkningsanläggning och kapacitet inom forskning och utveckling.
Företaget har cirka 200 anställda och en global kundbas med exponering mot utvinning av koppar, guld, nickel och batterimaterial. För 2026 väntas intäkterna att uppgå till 1,1 miljard kronor.
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