Rekonstruktionsgruppen: Sex personer ska dras inför rätta

Den huvudmisstänkte Mikael Kristensson häktades i sin utevaro den 9 september 2025, greps därefter i Spanien och har suttit elva månader i häkte. Han förnekar all koppling till bolaget. Försvararen Thomas Bodström har begärt en andra offentlig försvarare men fått nej av tingsrätten.

Kedjan vi bevakat sedan 2024

I november 2024 beskrev vi hur RG i praktiken styrdes av en ekobrottsdömd exilsvensk medan vd:n stod som formell ägare. Realtid följde upp med affärsmodellen som riskerade kosta staten miljarder, och i februari 2025 med att Kronofogden fryste bolagets konton.

I bolagets egen presentation beskrevs Viktor Cederlöf som rådgivaren som brann för att hjälpa krisande företag. När uttagen ifrågasattes svarade han i mejl att några uttag inte hade skett. Kristensson, tillfrågad hösten 2024 om bulvanupplägget, sa att han inte kunde uttala sig och skulle iväg på ett möte.

Vad börsen ska ta med sig

Vid konkursen i juni 2025 angavs skulderna till omkring 8,5 miljoner kronor. Ett år senare är siffran drygt 43 miljoner. Detta är utöver en upptaxering på cirka 15 miljoner och en sanktionsavgift på 1,5 miljoner för brister mot penningtvätt.

Bränslet var pandemins skatteanstånd. I maj 2026 fanns omkring 11 000 företag kvar med cirka 13 miljarder i anstånd och förlusten beräknades till 15,4 miljarder, enligt Skatteverket.

PS analys

Marknaden prissätter kreditrisk, sällan bulvanrisk. RG visar hur exponeringen mot dolda ägarstrukturer landar hos noterade banker, kreditgivare och leverantörer i motpartsledet.

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Att EBM tillsammans med EU-åklagaren driver allt större gränsöverskridande härvor, som datahallsärendet i Boden, gör kundkännedom till en värderingsfråga.

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