Sprängde "säkra" bitcoin-kassaskåpet – på 41 minuter

Bitcoinhackarnas samlade byte uppgår i skrivande stund till mer än enorma 1,1 miljarder kronor i värde.

Enligt senaste uppdateringen har totalt 1 755 bitcoin nu stulits från omkring 5 000 konton, enligt data från blockkedjeunderrättelseföretaget Galaxy Research som den spanska affärs- och finanstidningen Cinco Días – landets äldsta dagstidning med fokus på ekonomi – hänvisar till.

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Har sprängt Coldcards ”säkra” kassaskåp

Det historiska kryptovalutarånet är en realitet trots att kunderna förvarar sina bitcoin enligt vad som påstås vara en kassaskåpssäker metod.

De digitala tillgångarnas åtkomstnycklar är inte anslutna till internet, det handlar om så kallade ”kalla plånböcker” som ska ska motverka stölder och intrång från obehöriga.

Enligt Cinco Días använder företag, myndigheter och privatpersoner denna teknik för att skydda sin information och digitala tillgångar, och privatpersoner kan också göra det genom självförvaring.

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