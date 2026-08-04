Det tog bara tre kvart, 41 minuter, för bitcoinrånarna att komma över cirka 670 miljoner kronor vid hackerangreppet – som inte är över.
Sprängde "säkra" bitcoin-kassaskåpet – på 41 minuter
Ytterligare 383 miljoner kronor, utöver de 670 miljonerna i bitcoin som försvann initialt från tusentals konton i torsdags, är borta sedan dess från berörda kryptovalutaplånböcker på Coldcard.
Bitcoinhackarnas samlade byte uppgår i skrivande stund till mer än enorma 1,1 miljarder kronor i värde.
Enligt senaste uppdateringen har totalt 1 755 bitcoin nu stulits från omkring 5 000 konton, enligt data från blockkedjeunderrättelseföretaget Galaxy Research som den spanska affärs- och finanstidningen Cinco Días – landets äldsta dagstidning med fokus på ekonomi – hänvisar till.
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Har sprängt Coldcards ”säkra” kassaskåp
Det historiska kryptovalutarånet är en realitet trots att kunderna förvarar sina bitcoin enligt vad som påstås vara en kassaskåpssäker metod.
De digitala tillgångarnas åtkomstnycklar är inte anslutna till internet, det handlar om så kallade ”kalla plånböcker” som ska ska motverka stölder och intrång från obehöriga.
Enligt Cinco Días använder företag, myndigheter och privatpersoner denna teknik för att skydda sin information och digitala tillgångar, och privatpersoner kan också göra det genom självförvaring.
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Då är det kört för bitcoin-innehavarna
Nu står det klart att metoden inte är ”idiotsäker”, det visar Coldcard-incidenten där hackarna utnyttjat en sårbarhet i systemet med huvudnycklarna till de drabbade bitcoinkontona.
”Dessa nycklar kommer från en så kallad seedphrase. Därför, om någon känner till såddfrasen, kan de komma åt alla privata nycklar”, förklarar Ferdinando Ametrano, vd för CheckSig, i artikeln.
Den sårbarhet som nu har uppenbarats hos Coldcard uppges gå tillbaka till 2021.
Så opererar bitcoinrånarna mot Coldcard
”Vissa plånböcker genererade frön med hjälp av ett mer förutsägbart system än avsett, istället för att skapa helt slumpmässiga och osannolika kombinationer, vilket resulterade i färre kombinationer än de borde ha varit. Angriparna testade sedan de möjliga kombinationerna på en vanlig dator tills de hittade den rätta, och tömde därefter plånböckerna utan att behöva installera skadlig kod , tillgripa nätfiske eller ha fysisk åtkomst till enheterna”, enligt experten, berättar den spanska tidningen.
Coldcard är tillverkat av det kanadensiska teknikföretaget Coinkite och är en liten hårdvaruenhet som förvarar bitcoin-nycklar offline. På hemsidan heter det att förvaringen är lika säker ”som ett schweiziskt bankkonto i fickan”.
Okänt vem som iscensatt cyberbrottet
”Det är fortfarande oklart vem som ligger bakom hackningen. Även om stora kryptostölder på senare tid ofta har tillskrivits statsstödda grupper i Nordkorea eller Ryssland, har utredarna ännu inte kopplat händelsen till någon specifik aktör”, uppger det amerikanska affärsmagasinet Fortune.
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