Oljejättar varnar för att de globala bränslelagren sjunker till kritiskt låga nivåer. Framför allt kan bristen på diesel förvärras snabbt.
Oljejättar: "Kritiska nivåer för bensin och diesel"
Analytiker har de senaste månaderna, främst utifrån USA:s krig mot Iran, varnar för att världen hamnar i en brist på bränsle.
Nu ställer sig oljejättarna in i den kör som ropar varningar. Shell, Exxon och Chevron menar alla att bristen kommer att växa snabbt och att priserna vid pumpen kommer att förbli höga, oavsett hur råoljepriserna utvecklas.
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Raffinering är flaskhalsen
”Flaskhalsen i energisystemet är raffineringen”, säger Exxons finanschef Neil Hansen hos Bloomberg.
Det är, menar han, ”något som marknaden kanske inte har fullt fokus på”.
De flesta bedömare på oljemarknaden har fokuserat uteslutande på terminspriser, även när skillnaden mellan dessa och priserna på fysisk olja varit betydande.
Det är en följd av störningarna i exportflödena från Mellanöstern, vilka nu har spridit sig från Hormuzsundet till Röda havet.
Varnade redan i april
Terminspriserna har visserligen sjunkit från förra veckans toppnivåer, men situationen på marknaden för fysisk olja ser helt annorlunda ut, i synnerhet när det gäller raffinerade produkter, skriver Oilprice.
Redan i april varnade Energy Aspects och Rystad Energy för att de globala bränslelagren pressades av kriget i Mellanöstern,
Regionen är, som bekant, inte bara en ledande exportör av råolja utan även en stor exportör av raffinerade produkter.
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”Akut brist på diesel”
Nu slår allt fler analytiker larm i takt med att USA:s och Israels krig mot Iran går in på sin sjätte månad.
”Vi befinner oss just nu i en akut brist på diesel eftersom inget av raffinaderierna i Persiska viken kan få ut sina produkter”, säger Joe DeLaura, senior energistrateg på Rabobank, hos Wall Street Journal.
”Råolja är bara insatsvaran, men diesel är det som hela den industriella ekonomin drivs av”, tillägger han.
”Allt inom jordbruk, byggsektor och gruvdrift. Även hela kedjan för leverans och distribution drivs av diesel.”
”Jag har aldrig sett den tillgängliga kapaciteten i förhållande till efterfrågan vara så låg som den är idag”, säger Exxons vd Darren Woods.
”Det kommer att ta tid för branschen att ta sig ur den situationen.”
”Den akuta bristen på diesel kommer att direkt påverka i stort sett hela ekonomin”, påpekar Hannah Hurckes från Boss Lady Logistics hos WSJ.
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