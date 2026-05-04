Varnar för ny konkursvåg – trots nedgång

”På väg ur lågkonjunkturen”

”Detär ett tecken på att svensk ekonomi är på väg ur lågkonjunkturen, men återhämtningen är fortfarande skör. Det geopolitiska läget gör att många bolag håller hårt i kostnaderna. En ny energikris med stigande oljepriser kan snabbt få effekt”, tillägger Jacobsson.

Konkurserna minskat inom byggbranschen med 20 procent, inom detaljhandel med 11 procent och inom e-handel med 35 procent, skriver Creditsafe.

Hotell och restaurang minskar med 30 procent och fastighetsbolag med hela 46 procent.

Fordon fortsatt problembransch

Samtidigt stiger konkurserna i bilhandeln med 25 procent och i verkstäder med 23 procent.

Bilhandel och transport är, sett till årets första tredjedel, de enda branscherna med negativ utveckling.

19 procent av de konkursade bolagen hade tillfälliga skatteanstånd. Av de 10 största konkurserna gäller det 4 bolag.

Skatteverket säger att det fortfarande finns cirka 11 000 företag kvar med skatteanstånd på totalt ungefär 13 miljarder kronor.

En stor del finns i större företag och inom byggsektorn, enligt Creditsafe.

Listan/Största konkurserna april

1. Scandstick AB, Höganäs – omsättning 1,22 miljarder kr – 106 anställda

2. Sidskogen bygg AB, Ljusdal – 185,1 miljoner kr – 54 anställda

3. NAN Safety AB, Uppsala – 152 miljoner kr – inga anställda

4. Omnispower Sweden AB, Stockholm – 123,1 miljoner kr – inga anställda

5. AB Mando, Stockholm – 99,7 miljoner kr – 155 anställda

6. Sjukvårdsmäklarna Sverige AB, Uppsala – 97,9 miljoner kr, 20 anställda

7. Västra vägen bygg AB, Skurup – 92,1 miljoner kr, 34 anställda

8. BLS Rail AB, Trollhättan – 91,5 miljoner kr, 21 anställda

9. Magnus Einarsson åkeri AB, Lenhovda – 75,8 miljoner kr, 50 anställda

10. Farmers First Sverige AB, Malmö – 71,3 miljoner kr, inga anställda

(Källa: Creditsafe)

