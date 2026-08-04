Rymddrömmen som kostade 1 900 småsparare pengarna

Dagens PS har följt börsens rymdfeber sedan i vintras, då tre svenska rymdaktier rusade på nya order och offensiva satellitplaner. Konkursen visar sektorns baksida.

Två rymdmarknader som fungerar helt olika

Den ena marknaden har kunder och kassaflöden. SpaceX noterades i juni på Nasdaq i vad som blev en av börshistoriens största introduktioner.

På Nasdaq First North Premier finns AAC Clyde Space, som i mars fick en beställning inom vädersatellitprogrammet EPS-Sterna värd över 70 miljoner euro, eller 770,4 miljoner kronor. I juni fick de även ett ESA-kontrakt på 10,9 miljoner euro, motsvarande 119,9 miljoner kronor, enligt bolagets pressmeddelanden.

Den andra marknaden består av onoterade bolag som finansieras av upprepade emissioner riktade till privatpersoner. Bakom Hydromars står Aapo Sääsk, 83, vars Scarab Development också har gått i konkurs.

Bolagskretsen har haft över 10 000 ägare, enligt Breakit. Realtid har tidigare rapporterat att ett av bolagen gjorde sin femtonde nyemission utan att någonsin ha nått intäkter. Finansinspektionen och Aktiespararna har varnat för liknande upplägg.

Vad förlusten är värd i deklarationen

Vid konkurs anses aktierna avyttrade för noll kronor samma dag, enligt Skatteverket. Fem sjättedelar av förlusten är avdragsgilla, och saknas vinster att kvitta mot medges avdrag med 70 procent av det beloppet.

Efter skattereduktionen på 30 procent motsvarar det omkring 17,5 procent av förlusten tillbaka.

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För att öka chanserna att undvika en liknande resa kan man ställa sig frågan: Kommer pengarna från kunder eller från nya aktieägare? Ett rymdbolag med signerade kontrakt kan misslyckas ändå, men ett bolag där emissionerna är den enda återkommande intäktsposten har redan visat vad affärsmodellen består av.

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