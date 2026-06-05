Nästan 100 techbolag hukar under en skuld som totalt uppgår till strax under 360 miljoner kronor. I flera fall hotar konkurs eller är redan ett faktum.
Tickande bomb: Svenska techbolag har 360 miljoner i skulder
Under pandemin blev nödlösningen för många svenska bolag att skjuta upp skatten.
Anstånden för skatten börjar nu rinna ut och oroande många techbolag har fortfarande inte betalat in sin skatteskuld utan jagas av Skatteverket och/eller Kronofogden.
Det krisartade läget finansiellt som covid-19-pandemin medförde fick staten att besluta om tillfälliga skatteanstånd. Syftet var att undvika en brutal konkursvåg för svenska företag i riskzonen. Därför infördes befrielse temporärt från bland annat skatter och arbetsgivaravgifter.
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Ingen nåd – det är pay back-time
Verkligheten har nu hunnit i kapp bolagen när räddningsplankan försvunnit. Nu ska pengarna in och enligt en granskning av Breakit tillsammans med kreditupplysningsföretaget Syna står 98 av tidigare 170 techbolag i dag med en samlad skuldnota på 358,5 miljoner kronor.
En del bolag har redan gått i konkurs. Andra har konkurshot hängande över sig på grund av svårigheter att reglera månadsamorteringen på uppskovet.
De företag som inte ser till att pengarna är på skattekontot i tid hamnar direkt hos Kronofogden för indrivning.
I nästa steg skrotas avbetalningsplanen.
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Elsparkföretagets Voi under press
”Bland de svenska techbolag som har sökt och beviljats allra högst anstånd finns elsparkcykelföretaget Voi:s svenska aktiebolag. De har lånat totalt 132,9 miljoner kronor. För två år sedan hade Voi ett skuldberg på 80,6 miljoner kronor. Nu har man börjat amortera i stadig takt – och har faktiskt lyckats halvera sitt saldo till cirka 40,3 miljoner kronor”, uppger sajten som tidigare utan framgång bett Voi:s finanschef Mathias Hermansson om en kommentar om pandemiskulden.
Psykologappen Mindler uppges ha näst störst skatteskuld i sällskapet och drogs med förluster, framgår det, under alla år som pandemin härjade. Totalskulden för det pressade företaget uppgår i dag till nästan 25 miljoner kronor.
Ett par andra techbolag som lyfts fram och tampas med uppskjuten skatt, även om stora delar av beloppen har återbetalats i vissa fall, är SaaS-bolaget Voyado och försäkringsutmanaren Insurello.
Så ser den krassa verkligheten ut
Insurellos intäktschef Karl Nielsen deklarerar i artikeln att bolaget följer den återbetalningsplan som gäller.
Men långtifrån alla skuldsatta techbolag lyckas med det.
”Varje månad är det några bolag som inte klarar av att betala”, konstaterar Tomas Envall, sektionschef på Skatteverket.
Mer än 63 000 företag i Sverige har fått uppskov med skatten i spåren av pandemin och av dessa uppges 9 400 bolag ha gått omkull.
Du får betala för miljardsmällen
Enligt Skatteverkets prognos är 15,4 miljarder borta för svenska skattebetalare i spåren av pandemianstånden. Pengarna är borta med vinden i och med att företagen dukat under och därmed inte har lyckats betala sina skulder.
I den nu aktuella kartläggningen kan du ta del av hela listan av techbolag som fortfarande dras med obetalda skulder kopplade till anstånden. Bland dessa figurerar även flera skuldsatta bolag som gått in i rekonstruktioner till följd av vacklande finanser.
Läs mer: 15,4 miljarder borta för skattebetalarna DagensPS
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