Tickande bomb: Svenska techbolag har 360 miljoner i skulder

Elsparkföretagets Voi under press

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”Bland de svenska techbolag som har sökt och beviljats allra högst anstånd finns elsparkcykelföretaget Voi:s svenska aktiebolag. De har lånat totalt 132,9 miljoner kronor. För två år sedan hade Voi ett skuldberg på 80,6 miljoner kronor. Nu har man börjat amortera i stadig takt – och har faktiskt lyckats halvera sitt saldo till cirka 40,3 miljoner kronor”, uppger sajten som tidigare utan framgång bett Voi:s finanschef Mathias Hermansson om en kommentar om pandemiskulden.

Psykologappen Mindler uppges ha näst störst skatteskuld i sällskapet och drogs med förluster, framgår det, under alla år som pandemin härjade. Totalskulden för det pressade företaget uppgår i dag till nästan 25 miljoner kronor.

Ett par andra techbolag som lyfts fram och tampas med uppskjuten skatt, även om stora delar av beloppen har återbetalats i vissa fall, är SaaS-bolaget Voyado och försäkringsutmanaren Insurello.

Så ser den krassa verkligheten ut

Insurellos intäktschef Karl Nielsen deklarerar i artikeln att bolaget följer den återbetalningsplan som gäller.

Men långtifrån alla skuldsatta techbolag lyckas med det.

”Varje månad är det några bolag som inte klarar av att betala”, konstaterar Tomas Envall, sektionschef på Skatteverket.

Mer än 63 000 företag i Sverige har fått uppskov med skatten i spåren av pandemin och av dessa uppges 9 400 bolag ha gått omkull.

Du får betala för miljardsmällen

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Enligt Skatteverkets prognos är 15,4 miljarder borta för svenska skattebetalare i spåren av pandemianstånden. Pengarna är borta med vinden i och med att företagen dukat under och därmed inte har lyckats betala sina skulder.

I den nu aktuella kartläggningen kan du ta del av hela listan av techbolag som fortfarande dras med obetalda skulder kopplade till anstånden. Bland dessa figurerar även flera skuldsatta bolag som gått in i rekonstruktioner till följd av vacklande finanser.

Läs mer: 15,4 miljarder borta för skattebetalarna DagensPS

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