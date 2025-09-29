Razzia i Tyskland och Boden – skattebrott för miljarder i datahallar

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

I förra veckan genomfördes samtidiga räder i Norrbotten och Frankfurt am Main mot det Frankfurt-noterade techbolaget Northern Data och dess svenska dotterbolag Hydro66, som driver serverhallar i Boden.

Fyra personer greps initialt, varav två häktades under helgen vid Luleå tingsrätt, rapporterar Dagens Industri.

ANNONS

Skattebrott för miljarder

Misstankarna rör momsbedrägerier som enligt Ekobrottsmyndigheten uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den svenska Ekobrottsmyndigheten uppger att skattefelet uppskattas till mer än 100 miljoner euro.

Skattebrott kopplat till serverhallar i Boden utreds nu. (Bild: Susanne Lindholm/TT)

De häktade personerna misstänks för grovt skattebrott respektive medhjälp till skattebrott och näringspenningtvätt. Förundersökningen gäller brott begångna mellan 2021 och 2024.

“Jag vill inte säga så mycket i nuläget, men jag kan bekräfta att brottsmisstankarna rör stora belopp”, säger Jerker Asplund, delegerad åklagare vid den Europeiska åklagarmyndigheten Eppo, till Di.