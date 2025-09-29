Dagens PS
Razzia i Tyskland och Boden – skattebrott för miljarder i datahallar

Tysk polis har utfört en razzia mot bedrägerier som sträcker sig hela vägen till Boden. (Foto: Pontus Ahlkvist/TT/ Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

Tysk polis och svensk Ekobrottsmyndighet har slagit till mot Northern Data och dess svenska dotterbolag. Fyra personer greps och två sitter nu häktade misstänkta för skattebrott uppgående till över en miljard kronor.

I förra veckan genomfördes samtidiga räder i Norrbotten och Frankfurt am Main mot det Frankfurt-noterade techbolaget Northern Data och dess svenska dotterbolag Hydro66, som driver serverhallar i Boden.

Fyra personer greps initialt, varav två häktades under helgen vid Luleå tingsrätt, rapporterar Dagens Industri.

Skattebrott för miljarder

Misstankarna rör momsbedrägerier som enligt Ekobrottsmyndigheten uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den svenska Ekobrottsmyndigheten uppger att skattefelet uppskattas till mer än 100 miljoner euro.

Skattebrott kopplat till serverhallar i Boden utreds nu. (Bild: Susanne Lindholm/TT)

De häktade personerna misstänks för grovt skattebrott respektive medhjälp till skattebrott och näringspenningtvätt. Förundersökningen gäller brott begångna mellan 2021 och 2024.

“Jag vill inte säga så mycket i nuläget, men jag kan bekräfta att brottsmisstankarna rör stora belopp”, säger Jerker Asplund, delegerad åklagare vid den Europeiska åklagarmyndigheten Eppo, till Di.

Ska ha tillverkat kryptovaluta

Enligt misstankarna har serverbolagen hävdat att de sålt serverkraft när de i verkligheten tillverkat kryptovaluta. Skatteverket har i flera år granskat serverhallarna och menar att de medvetet utnyttjat skattesystemet genom att dra av stora belopp i moms som de inte har rätt till, skriver Di.

Northern Data, som har sitt ursprung i kryptomining men övergått till AI-datacentertjänster, förnekar anklagelserna. I ett uttalande hävdar bolaget att det föreligger “ett missförstånd av skattebehandlingen” av dess GPU-erbjudande som “uteslutande är avsett för molntjänster”, enligt Bloomberg.

Ägs av världens största stablecoin

Bolaget ägs till största delen av Tether Holdings, utgivaren av en av världens största stablecoins. Tether uppger att de inte var medvetna om utredningarna om skattebrott och nu genomför sina egna undersökningar.

Northern Data-aktien rasade med upp till 12 procent på nyheten om razziorna och stängde ned 9,2 procent på fredagen. Aktien har fallit 87 procent sedan toppnoteringen 2021.

Som verklig huvudman för Hydro66 står den italienske affärsmannen Giancarlo Devasini, medgrundare och finanschef för kryptobörsen Bitfinex. Hans förmögenhet uppskattas till 22,4 miljarder dollar av Forbes.

bedrägeriKryptoMoms
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

