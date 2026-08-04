Ryssland ville ha 50 stycken TU-160 bombplan – fick bara två

Flaskhalsen går åt båda håll

Det är inte bara Ryssland som har problem med leveranserna, även Europa står inför utmaningar.

Nato-målet från Haag i juni 2025 anger minst 3,5 procent av BNP till försvarsutgifter och upp till 1,5 procent till försvarsrelaterade utgifter senast 2035.

Målet är alltså formulerat i pengar, inte i antal levererade system. Sverige redovisade 2,5 procent för 2025, och når cirka 2,8 procent med 2026 års budget, enligt regeringen.

Vad pengarna faktiskt förvandlas till avgörs längre ned i kedjan.

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EU:s årliga produktionskapacitet för artillerigranater har ökat från omkring 300 000 till runt två miljoner mellan 2022 och slutet av 2025, enligt EU-kommissionen.

Samtidigt kvarstår hindren: upphandlingsförseningar, brist på arbetskraft, ansträngda leveranskedjor och ett splittrat europeiskt samarbete, enligt Realtids genomgång av om försvarsbolagen kan leverera. Krut är ett konkret exempel som tas upp, där nitrocellulosa länge har importerats från Kina.

PS analys

Ryssland hade budgeten, den politiska viljan och ett statligt ägt flygplansindustrikomplex, och fick ändå inte fram flygplanen. Det som saknades var ritningar, svetsare, underleverantörer och tid.

Europa har det motsatta utgångsläget med fungerande industri men en efterfrågan som växer snabbare än kapaciteten. Måttet som avgör om Nato-målet blir förmåga eller bara utgifter är därför inte budgetandelen av BNP, utan hur många leveranser som faktiskt sker per år.

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