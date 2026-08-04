Nio av tio operationer ska skötas av robotar

Antalet ingrepp ska enlight NHS England ska under samma period gå från cirka 70 000 per år 2023/2024 till en halv miljon. I ett reportage av AFP:s från St Bartholomew’s Hospital, publicerat av Euronews, styr kirurgen tre robotarmar från en konsol vid sidan av salen medan en fjärde arm bär kameran.

Så här fungerar affärsmodellen

Tillverkaren Intuitive omsatte 2,89 miljarder dollar, motsvarande 27,5 miljarder kronor, i andra kvartalet, upp 19 procent från i fjol. Instrument och tillbehör stod för 1,73 miljarder dollar, eller 16,5 miljarder kronor, medan systemförsäljningen stannade på 685 miljoner dollar, eller 6 537 miljoner kronor, enligt kvartalsrapporten.

Den installerade basen växte till 11 710 Da Vinci-system och 468 nya placerades, varav 246 var av femte generationen.

Roboten säljs bara en gång, men instrumenten säljs vid varje operation, under hela produktens livslängd.