NHS England räknar med att nio av tio titthålsoperationer i England utförs med robotassistans 2035, mot en av fem i dag. Vi går igenom hur affärsmodellen bakom robotboomen ser ut.
Nio av tio operationer ska skötas av robotar
Dagens PS har länge bevakat robotarnas framfart på börsen, varav ett flertal finns med på vår lista över robotikaktier. Att robotar kliver in på sjukhusen har vi gått igenom tidigare i AI:n som kan rädda eller ersätta läkaren. De brittiska operationssalarna kommer snart visa vart gränsen går.
Antalet ingrepp ska enlight NHS England ska under samma period gå från cirka 70 000 per år 2023/2024 till en halv miljon. I ett reportage av AFP:s från St Bartholomew’s Hospital, publicerat av Euronews, styr kirurgen tre robotarmar från en konsol vid sidan av salen medan en fjärde arm bär kameran.
Så här fungerar affärsmodellen
Tillverkaren Intuitive omsatte 2,89 miljarder dollar, motsvarande 27,5 miljarder kronor, i andra kvartalet, upp 19 procent från i fjol. Instrument och tillbehör stod för 1,73 miljarder dollar, eller 16,5 miljarder kronor, medan systemförsäljningen stannade på 685 miljoner dollar, eller 6 537 miljoner kronor, enligt kvartalsrapporten.
Den installerade basen växte till 11 710 Da Vinci-system och 468 nya placerades, varav 246 var av femte generationen.
Roboten säljs bara en gång, men instrumenten säljs vid varje operation, under hela produktens livslängd.
AI i operationssalen räknas som hög risk
Medicinsk AI klassas som högrisk under EU:s AI-förordning, med krav på datakvalitet, transparens och mänsklig kontroll, enligt EU-kommissionen.
Kapitalet söker sig därför till teknik som assisterar snarare än ersätter. Realtid har beskrivit hur omskolning snarare än uppsägningar präglar AI-omställningen.
I Norden finns över 130 installerade Da Vinci-system och fler än 300 000 patienter har opererats med tekniken, enligt Intuitive.
PS analys
Den återkommande delen växer bara i takt med att robotarna används. Det gör användningsgraden till ett centralt mått, alltså antalet ingrepp per installerat system.
Under kvartalet växte den installerade basen med 12 procent medan antalet ingrepp växte 16 procent. Det innebär att varje maskin i snitt användes något mer än året innan. Om förhållandet vänder, med fler sålda robotar men svagare ingreppsvolym, kommer omsättningstillväxten i högre grad från hårdvara.
Volymerna styrs i sin tur av vem som betalar för vården. Intuitive uppgav på sin telefonkonferens att den amerikanska tillväxten föll till 12 procent efter att förlängda ACA-subventioner löpt ut, eftersom uppskjutbara ingrepp då skjuts upp.
I Storbritannien gäller motsvarande fråga på inköpssidan, där Royal College of Surgeons of England har påtalat att det saknas en enhetlig finansieringsmodell för robotkirurgi.
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