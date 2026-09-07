Under 20 kronor litern – nu kör norrmännen över gränsen för att tanka

Helt beroende av bil på landet

”Vi som bor i Trysil är helt beroende av bilen. I Oslo har man spårvagnar, bussar och tunnelbana som går var tionde minut. Här har vi en buss som går fyra gånger om dagen till Elverum. Om du bor lite utanför Trysil centrum är det ännu värre”, säger han till VG.

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Tidningen hänvisar till siffror i DrivstoffAppen, som visar att medianpriset på bensin nu ligger på omkring 26 kronor litern. Det kan jamas med ett bensinpris på cirka 17 kronor i Sverige efter valutaomräkning.

”För diesel ligger nivån runt 27 kronor i Norge, jämfört med cirka 21 kronor i Sverige”, berättar Syver Orhagen, vd för appen, i VG.

Han slår fast att det är de olika skattereglerna på drivmedel i Sverige och Norge som gör att prisskillnaden på bränsle är så stor.

I Sverige har de tillfälliga skattesänkningarna fortsatt på området.

När de norska skattesänkningarna försvann den 1 september innebär det en höjning av bensinpriset i landet på 4,71 norska kronor. På diesel rör det sig om en höjning på 4,51 norska kronor, enligt branschorganisationen Drivkraft Norge.

Oroligheterna driver upp priserna

Skattesänkningarna på bränsle var en följd av krigsutbrottet i Mellanöstern. Roy Tommy Langø anser att skattesänkningarna borde ha fortsatt på grund av den ihållande oron på bränslemarknaden.

Han tycker också att det är konstigt att bränslepriserna är så höga med tanke på att Norge är en stor oljenation. Den ekvationen får han inte ihop.

Prognosen: Gränshandeln fortsätter

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VG uppger att det stora oljeraffinaderi som som finns kvar, Mongstad, inte täcker all bränsleförbrukning och att olja därför måste hämtas från den internationella marknaden, som i sin tur är under press av bland annat händelseutvecklingen i Mellanöstern och attackerna mot ryska raffinaderier.

Någon nära förestående sänkning av de norska drivmedelspriserna är inte att räkna med, enligt bedömarna. Därför är förväntan att den gränsöverskridande handeln kommer att öka.

Läs mer här, på Nettavisen, och även norska Din Side rapporterar om det stora prisgapet mellan Norge och Sverige på bränsle, runt tio norska kronor per liter. Det är ett förhållande som aldrig tidigare upplevts, enligt branschfolk.

Läs vidare: Billigaste svenska kronan på tre år: Nu kommer norrmännen DagensPS

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