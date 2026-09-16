Stort fynd av uran och metaller i Saudiarabien

”Prospektering och geologiska studier vid Jabal Sayid-projektet i Medina-regionen har identifierat uppskattade resurser på omkring 110 miljoner ton malm med höga koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller, särskilt de tunga jordartsmetallerna, tillsammans med lovande koncentrationer av uran”, säger ministern enligt Reuters.

Mycket sällsynta jordartsmetaller

Det handlar alltså inte om 110 miljoner ton rent uran. Siffran avser den totala mängden malm i fyndigheten. Saudiarabiska uppgifter anger på vissa håll 114 miljoner ton.

”Detta placerar projektet bland de mest betydande fyndigheterna av sällsynta jordartsmetaller som för närvarande utvecklas globalt”, säger Abdulaziz enligt Reuters.

Växande kärnkraftsambitioner

Fyndet får särskild betydelse mot bakgrund av Saudiarabiens växande kärnkraftsambitioner. Riyadh arbetar med att bygga upp en inhemsk kärnbränslekedja och har även uttryckt planer på att kunna utvinna, anrika och sälja uran.

Redan i januari 2025 sade Abdulaziz att Saudiarabien ville ”berika det och sälja det” och producera så kallad yellowcake, ett urankoncentrat som används som råvara i kärnbränsleproduktionen. Detta material framställs efter uranbrytning men före antingen bränsletillverkning eller urananrikning.

Saudiarabien säger att kärnprogrammet är fredligt och transparent och ska utvecklas i samarbete med IAEA och internationella partner.

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