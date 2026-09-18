Tulleffekter oroar svenska skogsindustrier – "skapar friktion"

”Studiens resultat visar att de ekonomiska drivkrafterna för övriga länder att införa egna strafftullar förändras obetydligt. Även för tunga handelsblock som EU och Kina stiger de tullnivåer som modellen bedömer som optimala med mindre än en halv procentenhet”, berättar Föreningen & Tidningen Skogen med hänvisning till studien.

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Tullarna ställer till problem

”Det är jättepositivt med alla nya frihandelsavtal som förbättrar den globala handeln. Men samtidigt ser vi att de faktiska handelsflödena har blivit påverkade och det skapar friktion”, säger Christian Nielsen i artikeln.

Oron för en frihandelskollaps finns där. I vart fall hos skogsbolagen, oberoende av vad den aktuella studien kommit fram till om att smittoeffekterna på världshandeln blir relativt marginella.

Att svenska skogsbolag befarar ett tullkaos är inte konstigt med tanke på sektorns exportberoende. Dessutom i kombination med en dämpad efterfrågan. Som om inte det var nog förklarar Christian Nielsen att Kina är på frammarsch med sin produktion av massa och papper vid sidan av en kraftig expansion av eukalyptusmassa i Brasilien.