”Tullarna har skapat en global turbulens, så jag är inte riktigt lika lugn som jag uppfattade att den här studien var”.
Tulleffekter oroar svenska skogsindustrier – "skapar friktion"
Det säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, apropå en studie från University of Michigan som har simulerat ett scenario där USA överger det internationella frihandelssamarbetet helt.
”Studiens resultat visar att de ekonomiska drivkrafterna för övriga länder att införa egna strafftullar förändras obetydligt. Även för tunga handelsblock som EU och Kina stiger de tullnivåer som modellen bedömer som optimala med mindre än en halv procentenhet”, berättar Föreningen & Tidningen Skogen med hänvisning till studien.
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Tullarna ställer till problem
”Det är jättepositivt med alla nya frihandelsavtal som förbättrar den globala handeln. Men samtidigt ser vi att de faktiska handelsflödena har blivit påverkade och det skapar friktion”, säger Christian Nielsen i artikeln.
Oron för en frihandelskollaps finns där. I vart fall hos skogsbolagen, oberoende av vad den aktuella studien kommit fram till om att smittoeffekterna på världshandeln blir relativt marginella.
Att svenska skogsbolag befarar ett tullkaos är inte konstigt med tanke på sektorns exportberoende. Dessutom i kombination med en dämpad efterfrågan. Som om inte det var nog förklarar Christian Nielsen att Kina är på frammarsch med sin produktion av massa och papper vid sidan av en kraftig expansion av eukalyptusmassa i Brasilien.
EU:s inre marknad ljuspunkt
Det positiva är att EU:s inre marknad fungerar, säger marknadsanalytikern, som framhåller att mer än hälften av den svenska skogsindustrin hamnar där.
Annars upplever han att det alltid händer ”något extraordinärt” som slår mot branschen när det börjar se stabilt ut.
Och hyfsat stabilt är också den svenska exporten till USA, som uppges stå för 5-10 procent av Sveriges skogsindustriexport.
Tullsmocka om gynnar Sverige
Det beror bland annat på att USA infört 50-procentiga tullar mot Kanada, vilket gynnar svenska skogsindustrier.
USA har dessutom, enligt branschtidningen, infört undantag för importtullar på svenska massakvaliteter, men trots det kvarstår flera orosmoln när det gäller USA vilket fått till följd att tvekan har ökat att vara på den amerikanska marknaden, enligt Christian Nielsen.
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