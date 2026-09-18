Vd:n för familjen Lundins oljebolag är på topphumör – på goda grunder

EFN, som möter William Lundin på Paretos energikonferens i Oslo, berättar att Blackrod har gått in i nästa fas och att verksamheten går bättre än väntat på så kort tid. Dessutom inom ramen för budget, framgår det.

William Lundin – ”en perfekt tidpunkt”

”Sådana här projekt går inte alltid smidigt, men vi lyckades utföra allt enligt plan. Nu väntar en kraftig produktionsökning under de kommande tolv månaderna, när Blackrod skalar upp. Det kommer dessutom vid en perfekt tidpunkt, eftersom oljepriserna är betydligt högre än normalt”, säger en nöjd William Lundin till Handelsbankens ekonomikanal.

Han har tidigare sagt att Blackrod ska generera en ”lavin av kassaflöde”, minns EFN och konstaterar att projektet ska producera 30 000 fat per dag vid full produktion.

William Lundin lägger emellertid ribban mer än dubbelt så högt på fem års sikt. Då tror han att produktionen ligger på mer än 65 000 fat om dagen, plus att ytterligare expansion ligger i pipen.

Lundintoppen lovar fler aktieåterköp

Familjen Lundin oljebolag IPC har i dag ett börsvärde på 27 miljarder kronor och har stoppat in stora summor i Blackrodprojektet.

Mot bakgrund av det välkomnas kassaflödet.

”Så länge vi inte tycker att marknaden värderar oss utifrån hela vår portfölj kommer vi att fortsätta köpa tillbaka aktier. Om vi börjar handlas betydligt högre än vad vi anser att vår portfölj är värd kommer vi att skifta till utdelningar. Vi är opportunistiska”, säger William Lundin till EFN.

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Sedan årets börjar har IPC:s aktie gått upp med 45 procent på Stockholmsbörsen.

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