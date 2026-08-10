Rysslands värsta bränslekris sedan Sovjettiden: Tvingas köpa bensin utifrån

Enligt en analys i Financial Times tvingas Moskva nu betala dubbelt. Dels för att subventionera de raffinaderier drönarna ständigt sätter i brand, dels för den utländska bensin som ska ersätta det landet inte längre kan producera själv.

Lägsta nivån sen 2002

Rysk råoljeraffinering föll i juli till 3,6 miljoner fat om dagen, den lägsta nivån sedan 2002 och omkring en tredjedel under säsongsnormen.

Ukraina har enligt samma analys träffat minst 24 av Rysslands 34 största raffinaderier i omkring 50 attacker. Bränslebristen och ransoneringen drabbar nu uppskattningsvis 50 miljoner människor, ungefär en tredjedel av Rysslands befolkning.

Långvarig kris för Ryssland

Krisen har byggts upp under lång tid. Numera täcker den ryska bensinproduktionen bara omkring 80 procent av den inhemska efterfrågan. Nästan alla av Rysslands 83 regioner rapporterar bränslebrist eller leveransstörningar.

Krisen eskalerade först på Krim i juni, där myndigheterna infört undantagstillstånd och fullständigt förbud mot bensinförsäljning till privatpersoner, och har sedan spridit sig över landets samtliga elva tidszoner.

Framgångar för Ukraina

Internationella energiorganet IEA beskrev tidigare i somras störningarna som ”utan motstycke i konfliktens historia”. Enligt Sergey Vakulenko, tidigare rysk oljebranschveteran och numera analytiker vid Carnegie Russia Eurasia Center, har balansen i ”kapplöpningen mellan reparatörer och angripare” successivt förskjutits till Ukrainas fördel.

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Symboliskt nog genomförde Ukraina i juni en attack mot Rysslands allra största raffinaderi, i Omsk i Sibirien. Dent ligger över 2 500 kilometer från den ukrainska gränsen.

Urholkar finansiering av kriget

Följderna märks även utanför Ryssland. Eftersom landet driver världens tredje största raffineringsindustri har den tappade produktionen strimlat den globala tillgången på diesel och bensin.

Samtidigt tvingas Ryssland exportera mer oraffinerad råolja och mindre av de mer värdefulla, färdiga bränsleprodukterna. Detta urholkar just den typ av intäkter som normalt finansierar den ryska statskassan och krigsmaskinen.