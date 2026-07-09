Ryssland stoppar dieselexport – dubbel press på dina dieselpriser

Ryssland stod för runt 11 procent av världens dieselutbud 2025, enligt Bloomberg, så bortfallet känns på hela världsmarknaden. Europeiska dieselmarginaler steg direkt till rekordnivån drygt 60 dollar, eller 579 kronor, per fat enligt Reuters.

Det är den ena halvan av en dubbel chock. Dagens PS har sedan i våras bevakat hur oron kring Hormuzsundet driver upp svenska dieselpriser, där diesel har stigit betydligt snabbare än bensin.

Med en skör vapenvila mellan USA och Iran, återkommande attacker i sundet och nu ett ryskt exportstopp stryps världens dieselutbud från två håll samtidigt.

Att svenska mackar inte köper rysk diesel direkt spelar mindre roll då priset sätts på världsmarknaden och den blir dyrare för alla.

Så påverkas svenska hushåll och företag

Efter Tidöpartiernas skattesänkning den 1 juli, som sänkte dieselskatten med 3 kronor per liter, föll priset till omkring 17 kronor per liter hos de billigaste stationerna, enligt Dieselpriset.se.

Den svenska prissättningen är dessutom tungt viktad mot fasta skatter, som utgör cirka 40 procent av literpriset, enligt Circle K. Detta dämpar hur snabbt världsmarknadens svängningar slår igenom vid pumpen.

Realtid har beskrivit hur Iran-kriget ändå letar sig in i matpriser och frakt. Diesel driver nästan all godstransport och allt lantbruk, så en varaktigt högre nivå riskerar att sippra vidare till matkassen.

Under vårens Hormuz-topp steg svensk diesel 20 till 30 procent på kort tid. En ökning vi gärna slipper igen.