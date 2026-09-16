Extremscenario kan ge norska oljejättar 2 000 miljarder

De största oljebolagen var fullt prissatta, olja och gas skulle vara billigare om ett år, Aker BP sänktes från köp till behåll och Equinor behöll sin säljrekommendation med etiketten ”prissatt till perfektion”, skriver Dagens Næringsliv.

Sedan kom drönarna.

Saudiarabiens East-West-ledning träffades av drönare skickade från Irak, och i fredags stängde landet hela systemet. Satellitbilder från Vantor visar brandskador och svartbränd mark kring en pumpstation. Ledningen är Saudiarabiens enda stora exportväg som kringgår Hormuzsundet, med en kapacitet på 7 miljoner fat per dag.

Brentoljan handlades på tisdagskvällen kring 108 dollar fatet, upp 78 procent sedan årsskiftet. Equinor stängde på 423,80 norska kronor och har stigit 79 procent i år. Aker BP är upp 44 procent och Vår Energi 65 procent. Bara sedan SB1:s analys har Equinor stigit 5 procent, Aker BP 3 procent och Vår Energi 7 procent.

Extremscenariot ger 2 000 miljarder

Sveen-Nilsen står fast vid huvudscenariot. SB1 räknar fortfarande med Brent på 87 dollar 2026, 76 dollar 2027 och 75 dollar 2028, och med att både olja och gas är billigare om sex till tolv månader än i dag. Men han medger att spannet av möjliga utfall är större än normalt och att Irankrigets utgång är svår att förutse på kort sikt. Därför har han räknat på tre alternativa vägar.

I den mest extrema antar SB1 ett oljepris på 200 dollar fatet och ett europeiskt gaspris på 30 dollar per miljon brittiska värmeenheter (mmbtu) under både 2027 och 2028.

Då landar Equinor på 600 norska kronor per aktie, ett börsvärde på 1 400 miljarder norska kronor (cirka 1 465 miljarder svenska kronor). Aker BP värderas till 650 kronor, eller 410 miljarder, och Vår Energi till 85 kronor, eller 212 miljarder. Summan blir drygt 2 000 miljarder norska kronor, runt 2 100 miljarder svenska.

Från tisdagens stängningskurser innebär det en uppsida på 42 procent för Equinor, 76 procent för Aker BP och 56 procent för Vår Energi. Det är runt 600 miljarder norska kronor mer än de tre bolagen är värda i dag.

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Två mellanscenarier ligger däremellan. Med olja på 100 dollar nästa år och 75 dollar 2028 hamnar Equinor på 433 kronor, Aker BP på 415 och Vår Energi på 57. Med 150 dollar i två år blir kurserna 548, 560 respektive 75 kronor. Equinor är mest känsligt för gaspriset av de tre, medan Aker BP har lägst gasandel.