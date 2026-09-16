Förra veckan dömde SB1 Markets ut de norska oljeaktierna som fullvärderade. Sedan stängde Saudiarabien den enda stora oljeledningen förbi Hormuz. Nu räknar samma analytiker på olja för 200 dollar fatet, ett scenario där Equinor, Aker BP och Vår Energi tillsammans blir värda över 2 000 miljarder norska kronor.
Extremscenario kan ge norska oljejättar 2 000 miljarder
Oljeanalytikern Teodor Sveen-Nilsen på norska mäklarfirman SB1 Markets släppte förra veckan en bred genomgång av olje- och oljeservicesektorn.
Slutsatsen var kärv.
De största oljebolagen var fullt prissatta, olja och gas skulle vara billigare om ett år, Aker BP sänktes från köp till behåll och Equinor behöll sin säljrekommendation med etiketten ”prissatt till perfektion”, skriver Dagens Næringsliv.
Sedan kom drönarna.
Saudiarabiens East-West-ledning träffades av drönare skickade från Irak, och i fredags stängde landet hela systemet. Satellitbilder från Vantor visar brandskador och svartbränd mark kring en pumpstation. Ledningen är Saudiarabiens enda stora exportväg som kringgår Hormuzsundet, med en kapacitet på 7 miljoner fat per dag.
Brentoljan handlades på tisdagskvällen kring 108 dollar fatet, upp 78 procent sedan årsskiftet. Equinor stängde på 423,80 norska kronor och har stigit 79 procent i år. Aker BP är upp 44 procent och Vår Energi 65 procent. Bara sedan SB1:s analys har Equinor stigit 5 procent, Aker BP 3 procent och Vår Energi 7 procent.
Extremscenariot ger 2 000 miljarder
Sveen-Nilsen står fast vid huvudscenariot. SB1 räknar fortfarande med Brent på 87 dollar 2026, 76 dollar 2027 och 75 dollar 2028, och med att både olja och gas är billigare om sex till tolv månader än i dag. Men han medger att spannet av möjliga utfall är större än normalt och att Irankrigets utgång är svår att förutse på kort sikt. Därför har han räknat på tre alternativa vägar.
I den mest extrema antar SB1 ett oljepris på 200 dollar fatet och ett europeiskt gaspris på 30 dollar per miljon brittiska värmeenheter (mmbtu) under både 2027 och 2028.
Då landar Equinor på 600 norska kronor per aktie, ett börsvärde på 1 400 miljarder norska kronor (cirka 1 465 miljarder svenska kronor). Aker BP värderas till 650 kronor, eller 410 miljarder, och Vår Energi till 85 kronor, eller 212 miljarder. Summan blir drygt 2 000 miljarder norska kronor, runt 2 100 miljarder svenska.
Från tisdagens stängningskurser innebär det en uppsida på 42 procent för Equinor, 76 procent för Aker BP och 56 procent för Vår Energi. Det är runt 600 miljarder norska kronor mer än de tre bolagen är värda i dag.
Två mellanscenarier ligger däremellan. Med olja på 100 dollar nästa år och 75 dollar 2028 hamnar Equinor på 433 kronor, Aker BP på 415 och Vår Energi på 57. Med 150 dollar i två år blir kurserna 548, 560 respektive 75 kronor. Equinor är mest känsligt för gaspriset av de tre, medan Aker BP har lägst gasandel.
Fem till sju dagars marginal i Saudiarabien
Att analytikerna alls räknar på 200 dollar hänger på hur snabbt Saudiarabien får i gång ledningen. Stoppet flyttar över 4 miljoner fat per dag till Hormuzsundet, där volymerna ligger på ungefär hälften av nivån före kriget, enligt Torbjørn Soltvedt på Verisk Maplecroft.
Janiv Shah, vice president för oljemarknader på Rystad Energy, bedömer att de saudiska lagren räcker i fem till sju dagar och att den hittills dämpade prisreaktionen kan ändras snabbt om stoppet drar ut på tiden. Andy Lipow på Lipow Oil Associates tror att reparationen kan ta månader.
De globala oljelagren har redan krympt med runt 1 miljard fat, enligt Paul Gooden, chef för naturresurser på förvaltaren Ninety One, som ser ytterligare en miljard fat i buffert innan tankarna är tomma. Goldman Sachs ser 120 dollar som möjligt om angreppen mot sjöfarten eskalerar, men 80 dollar om exporten normaliseras.
Lundinfamiljens 31 miljarder
Det finns en svensk ägare mitt i scenariot. Nemesia, som kontrolleras av truster knutna till Lundinfamiljen, äger 84,2 miljoner aktier i Aker BP, drygt 13 procent av bolaget, sedan fusionen med Lundin Energy 2022.
Posten är värd 31 miljarder norska kronor på tisdagens kurs. I SB1:s extremscenario stiger den till 55 miljarder. Så sent som i maj sålde Nemesia 4 miljoner aktier för 337 kronor styck, 33 kronor under dagens kurs.
Familjen är inte ensam om att sitta kvar. Rika investerare och familjekontor flockas kring olje- och gastillgångar igen, och Bank of America ser ett växande intresse för energiinfrastruktur bland familjekontoren.
Norska staten äger 67 procent av Equinor och skulle i extremscenariot se sin post växa till drygt 900 miljarder norska kronor. Svenska sparare med norska oljeaktier har dessutom fått draghjälp av valutan. Norska kronan har stärkts 14,5 procent mot den svenska sedan årsskiftet.
Sverige är samtidigt beroende av grannlandets pumpar. Majoriteten av Sveriges oljeimport kommer från Norge, enligt SCB. Norge är en stabil och politiskt säker leverantör som inte använder oljan som maktmedel, enligt Nordeas chefsanalytiker Thina Margrethe Saltvedt.
Baksidan för din plånbok
Det bästa scenariot för oljeaktierna är det sämsta för bilister och låntagare. Redan dagens 108 dollar har pressat upp dieseln till omkring 22,70 kronor litern i Sverige och fått tyska branschföreträdare att tala om tre euro litern. Samma oljepris ligger bakom inflationsoron som tog USA:s tioårsränta över 5 procent och gjort en höjning från Fed på onsdag till marknadens huvudspår.
SB1 håller fast vid att oljan faller tillbaka. Nästa besked kommer från Riyadh, som ännu inte gett något datum för när East-West-ledningen öppnar igen.
Fakta: SB1 Markets fyra scenarier
|Scenario
|Brent
|Equinor
|Aker BP
|Vår Energi
|Huvudscenario
|87, 76 och 75 dollar 2026 till 2028
|Sälj
|Behåll
|Ej angiven
|Eskalering, normalt 2028
|100 dollar 2027, 75 dollar 2028
|433 kr
|415 kr
|57 kr
|Fortsatt eskalering
|150 dollar i två år
|548 kr
|560 kr
|75 kr
|Extremscenario
|200 dollar 2027 och 2028
|600 kr
|650 kr
|85 kr
Kurser i norska kronor. Stängning 15 september: Equinor 423,80, Aker BP 370,10, Vår Energi 54,48. Källa: SB1 Markets via DN, Oslo Børs.