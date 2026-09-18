Saudiarabien pressas från flera håll: "Katastrofal" förlust av olja

Den attackerades fredagen den 11 september 2026. Nu rapporterar Reuters att skadorna är värre än vad som först befarades. Tre pumpstationer träffades i drönarattacken.

Flera källor bedömer att reparationerna kan ta fem till sex veckor, även om delar av flödet kan återupptas tidigare. Ledningen har blivit en central del av den globala oljeförsörjningen sedan kriget mellan USA och Iran kraftigt begränsat trafiken genom Hormuzsundet. East-West Pipeline har kapacitet att transportera omkring 4–5 miljoner fat olja per dag, motsvarande cirka 4–5 procent av världens oljeförsörjning.

Tre pumpstationer skadade

Tre pumpstationer längs den 1 200 kilometer långa ledningen skadades i drönarattacken 11 september, enligt satellitbilder som Reuters analyserat och uppgifter från tre branschkällor. Tidigare bedömningar pekade på två skadade stationer.

Saudi Aramco, som driver ledningen, har inte kommenterat uppgifterna. Inte heller den saudiska regeringens mediekontor har lämnat någon kommentar till Reuters.

Saudiarabien hade dessutom bara lager för omkring fem till sju dagars export vid Yanbu när ledningen stängdes, enligt Reuters. Om avbrottet blir långvarigt riskerar landet därför att snabbt få slut på den olja som kan exporteras via Röda havet.

Riyadh försöker nu kringgå problemet. En del olja kan styras om via andra exportvägar, bland annat genom Oman, vilket har bidragit till att oljepriset fallit tillbaka från veckans toppar.

New York Times beskriver det som en ”katastrofal” förlust av olja från världsmarknaden.