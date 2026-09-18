Saudiarabien pressas av attacker från flera håll. Nu varnar marknaden för att flera miljoner fat olja kan försvinna från världsmarknaden.
Saudiarabien pressas från flera håll: "Katastrofal" förlust av olja
När krisen i Hormuzsundet bröt ut i våras rapporterade Dagens PS om att Saudiarabiens öst–västliga pipeline var en räddare i nöden.
Inte längre.
Den attackerades fredagen den 11 september 2026. Nu rapporterar Reuters att skadorna är värre än vad som först befarades. Tre pumpstationer träffades i drönarattacken.
Flera källor bedömer att reparationerna kan ta fem till sex veckor, även om delar av flödet kan återupptas tidigare. Ledningen har blivit en central del av den globala oljeförsörjningen sedan kriget mellan USA och Iran kraftigt begränsat trafiken genom Hormuzsundet. East-West Pipeline har kapacitet att transportera omkring 4–5 miljoner fat olja per dag, motsvarande cirka 4–5 procent av världens oljeförsörjning.
Tre pumpstationer skadade
Tre pumpstationer längs den 1 200 kilometer långa ledningen skadades i drönarattacken 11 september, enligt satellitbilder som Reuters analyserat och uppgifter från tre branschkällor. Tidigare bedömningar pekade på två skadade stationer.
Saudi Aramco, som driver ledningen, har inte kommenterat uppgifterna. Inte heller den saudiska regeringens mediekontor har lämnat någon kommentar till Reuters.
Saudiarabien hade dessutom bara lager för omkring fem till sju dagars export vid Yanbu när ledningen stängdes, enligt Reuters. Om avbrottet blir långvarigt riskerar landet därför att snabbt få slut på den olja som kan exporteras via Röda havet.
Riyadh försöker nu kringgå problemet. En del olja kan styras om via andra exportvägar, bland annat genom Oman, vilket har bidragit till att oljepriset fallit tillbaka från veckans toppar.
New York Times beskriver det som en ”katastrofal” förlust av olja från världsmarknaden.
Problem även med Jemen
Det är också här utvecklingen i Jemen kommer in. Houthierna har under den senaste veckan gjort snabba territoriella framsteg längs Jemens kust mot Röda havet.
Reuters rapporterar att Saudiarabien har vänt sig till Kina för hjälp med att få Iran att tygla Houthierna, eftersom gruppens framryckning ökar hotet mot saudisk oljeexport och sjöfart.
Oilprice framhåller att Houthierna har en egen agenda och att attacken mot East-West Pipeline inte utfördes av dem. Drönarna som slog mot oljeledningen kom från Irak och uppges ha avfyrats av en Iranstödd milis. Houthierna har däremot genomfört egna attacker mot saudiska mål, bland annat mot oljeanläggningar i södra Saudiarabien den 8 september.
Marknaden har redan reagerat kraftigt på störningarna. Brentoljan steg tidigare i veckan till omkring 110 dollar per fat, även om priserna senare har fallit tillbaka. På fredagen handlas Brent runt 104 dollar fatet. Murban crude, riktmärket i Mellanöstern, kostar runt 119 dollar.
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