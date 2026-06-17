Portföljkampen avgjord: "Ibland är börsen enkel"

Klar seger – men tajt om andraplatsen

Plus 10,56 procent blev facit för Dagens PS portfölj.

Den uppgången gav segern i portföljkampen med nära 4,5 procentenheters avstånd.

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Efter att ha legat långt efter under stora delar av tävlingen så ryckte Realtids portfölj upp sig rejält på slutet och var så när på väg att sno åt sig andraplatsen.

Men index-investeraren klarade att knipa silverplatsen.

Var inte en soffliggare

Klart sist kom soffliggaren vilket återigen understryker betydelsen av att spara på börsen jämfört med att ha pengarna på sparkontot.

Slutlig totalställning i portföljkampen:

Placering Portfölj / Index Förändring (%)

🥇 1 Davids Dagens PS-portfölj +10,56%

🥈 2 OMX Stockholm PI GI +6,05%

🥉 3 Edvards Realtidsportfölj +5,91%

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4 Soffliggaren 0,00%

Även om portföljkampen löpte över en i sammanhanget mycket kort tidshorisont fick den investerare som följde Dagens PS portfölj drygt 10 000 kronor mer i semesterkassan än den som ”satt på händerna” i mars.

Och då har inte ens någon verklig fred inträffat vilket var en förhoppning när tävlingen startade.

”Tråk-aktien” gick bäst på börsen

Segerreceptet är verkligen inget hokus-pokus.

Sveriges mest ägda aktie Investor (börskurs Investor), en trygg storbank i Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) och en liten krydda i krisande investmentbolaget Kinnevik (börskurs Kinnevik).

Dagens PS portfölj – slutresultat:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%) Investor 353,5 383,65 +30,15 +4,0 43 350 +9,67% Handelsbanken A 138,85 139,35 +0,50 +17,5 30 100 +12,97% Kinnevik 51,18 55,96 +4,78 — 32 792 +9,34% Kassa (inkl utd) — — — — 4 320 — Totalt 110 562 kr +10,56%

Lustigt nog är det den ”tråkiga” bankaktien som skulle fungera som en kudde vid ett eskalerande krigsscenario den aktie som har levererat bäst.

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Ibland behöver börsen verkligen inte vara svårare än så.

Vårens vinnare Alphabet

Realtids portfölj har åkt mer berg-och-dal-bana än Dagens PS under tävlingen.

Boliden (börskurs Boliden) drabbades av en av de större smällarna på börsen i vår när en av bolagets gruvor rasade.

Realtids portfölj – slutresultat:

Innehav Startkurs Nuvarande Förändring Utdelning Värde (kr) Total inkl utd (%)

Boliden 624,4 576,4 -48,0 — 27 667 -7,68%

Industrivärden C 479 505,2 +26,2 +8,75 52 541 +7,30%

Alphabet A 303,69 USD 373,25 USD +69,56 USD — 24 474 +22,9%

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Kassa (inkl utd) — — — — 1 227 —

Totalt 105 909 kr +5,91%

”Jämnt skägg med index trots Bolidens ras i början! Det säger en del om hur det är på börsen. Det kan skaka och vara kaos, men över tid brukar det ge med sig”, kommenterar Realtids chefredaktör Edvard Lundqvist.

Desto bättre har det gått för portföljens stjärna Alphabet som verkligen blev ett lyckat val givets2026- börsens starka USA- och tech-trend.

En seger som smakar gott

Tävlingen var fiktiv och egentligen är som sagt tre månader alldeles för kort tid att investera och utvärdera på.

Men jag skulle ljuga om det ändå inte känns bra att slå både börsen och kollegan på vår systertidning Realtid.

Jag ska dock försöka hålla den värsta hybrisen i schack eftersom övermod är en småsparares största fiende.

Låt det bli mitt råd inför en förmodat stormig sommarbörs och glad midsommar!

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Läs även:

Portföljkampen startar

Portföljkampen vecka 1

Portföljkampen vecka 2

Portföljkampen vecka 3

Portföljkampen vecka 4

Portföljkampen vecka 5

Portföljkampen vecka 6

Portföljkampen vecka 7

Portföljkampen vecka 8

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Portföljkampen vecka 9

Portföljkampen vecka 10