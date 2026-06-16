Experten: Finns stor fallhöjd på börsen just nu

”Finns stor fallhöjd”

Att det nu verkar vara ett riktigt fredsavtal på gång ser han givetvis som positivt. Men inga stora uppgångar är att vänta.

”Mycket av detta har tagits ut i förskott. Därför ser vi inte större rörelser än börslyft på en dryg procent”.

Framåt tycker han investerare ska vara optimistiska men försiktiga.

”När vi balanserar ihop hela bilden landar vi i en neutral syn. Skulle något oförutsett hända finns en rätt stor fallhöjd från nuvarande nivåer. För att bli mer optimistiska vill vi se en avkylning på marknaden, en korrektion som ger en bättre risk/reward-relation”.

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Gillar börsen i Europa och Kina

För den som ändå känner att det kliar i investeringsfingrarna så tycker portföljchefen att Europa och Kina ser extra intressant ut.

”Europa är en tydlig vinnare på fred i Mellanöstern, något som också avspeglas i att Europa utvecklades starkt redan i förra veckan. Låg tech-exponering har också gynnat Europa i det korta perspektivet”, säger han och fortsätter kring börsen i Kina som han tycker hamnat på efterkälken;

”Vi har gillat tillväxtmarknader under en längre period, vilket varit lyckosamt. Samtidigt har uppgången varit smal och drivits av ett fåtal tech-bolag i bland annat Sydkorea och Taiwan”.

”ETF:er mot kinesiska tech-sektorn kan därför vara ett bra komplement i portföljen”.

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