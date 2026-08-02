Det ”hel-brittiska” flygplansprojektet får en amerikansk motor efter att de brittiska försvarsjättarna BAE och Rolls-Royce hamnat i konflikt.
BAE och Rolls-Royce i öppen konflikt – amerikansk motor vinner
Storbritanniens nya obemannade stridsflygplan Brontanax marknadsförs som ett helbrittiskt projekt. Men när drönaren nu utvecklas för det brittiska flygvapnets framtida ”loyal wingman”-program blir det en amerikansk motor i stället för en från Rolls-Royce.
Konflikt om kostnaderna
Enligt The Telegraph beror beslutet på en konflikt mellan försvarsjättarna BAE Systems och Rolls-Royce om kostnaderna för motorn.
Brontanax presenterades förra veckan och utvecklas av BAE Systems tillsammans med ett nätverk av över 70 brittiska företag. Drönaren är tänkt att kunna flyga tillsammans med bemannade stridsflygplan och fungera som eskort, skydd och understöd i strid.
Rolls-Royce hade erbjudit sin demonstrations-rmotor Orpheus, som bolaget vill sälja till flera länders försvarsmakter för liknande drönarprogram. Men enligt tidningens uppgifter ansåg BAE att lösningen blev för dyr. I stället har bolaget valt ett motorsystem från amerikanska Williams International, som bedöms vara mer kostnadseffektivt.
Har inte gett upp
Beslutet innebär att Rolls-Royce, som länge varit en central leverantör till brittiska stridsflygprogram, står utanför landets främsta satsning på autonoma stridsdrönare. Samtidigt deltar bolaget i liknande projekt tillsammans med USA och Tyskland.
Rolls-Royces vd Tufan Erginbilgic säger till The Telegraph att företaget har tekniken som krävs för att leverera motorer till den typen av drönare.
”Jag förväntar mig att de här två fantastiska företagen kommer att arbeta tillsammans framöver. Möjligheten finns definitivt”, säger han.
BAE försöker samtidigt tona ned betydelsen av motorvalet. Bolagets FalconWorks-chef Dave Holmes beskriver motorn som en komponent som kan bytas ut senare i utvecklingen.
”Vi arbetar tillsammans med Rolls-Royce för att skala upp Orpheus så att den uppfyller både dragkraftskraven och rätt prisnivå.”
”Överspelat sina kort”
Den oberoende försvarsanalytikern Francis Tusa är betydligt mer kritisk och menar att Rolls-Royce kan ha ställt för höga krav.
”Det här tyder på att Rolls-Royce har överspelat sina kort. Ministrarna borde samla parterna och lösa konflikten. Det här är ett projekt av nationell betydelse. Om de bråkar om avkastningen borde de faktiskt skärpa sig.”
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