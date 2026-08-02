BAE och Rolls-Royce i öppen konflikt – amerikansk motor vinner

Har inte gett upp

Beslutet innebär att Rolls-Royce, som länge varit en central leverantör till brittiska stridsflygprogram, står utanför landets främsta satsning på autonoma stridsdrönare. Samtidigt deltar bolaget i liknande projekt tillsammans med USA och Tyskland.

Rolls-Royces vd Tufan Erginbilgic säger till The Telegraph att företaget har tekniken som krävs för att leverera motorer till den typen av drönare.

”Jag förväntar mig att de här två fantastiska företagen kommer att arbeta tillsammans framöver. Möjligheten finns definitivt”, säger han.

BAE försöker samtidigt tona ned betydelsen av motorvalet. Bolagets FalconWorks-chef Dave Holmes beskriver motorn som en komponent som kan bytas ut senare i utvecklingen.

ANNONS

”Vi arbetar tillsammans med Rolls-Royce för att skala upp Orpheus så att den uppfyller både dragkraftskraven och rätt prisnivå.”

”Överspelat sina kort”

Den oberoende försvarsanalytikern Francis Tusa är betydligt mer kritisk och menar att Rolls-Royce kan ha ställt för höga krav.

”Det här tyder på att Rolls-Royce har överspelat sina kort. Ministrarna borde samla parterna och lösa konflikten. Det här är ett projekt av nationell betydelse. Om de bråkar om avkastningen borde de faktiskt skärpa sig.”

Läs mer: Rolls-Royce stiger mot nya höjder – höjer prognosen igen

Läs mer: Nu flyger AI amerikanska stridsflygplan

Läs mer: Beröm till Saab: ”Öppnar stridsvagnar som en sardinburk”