Nya guldfynd: "Unikt även internationellt"

Men nu rapporterar man nu borresultat från fyndigheten. Enligt bolaget har borrprogrammet bekräftat uppfattningen att det finns ”en mäktig guldfyndighet med hög guldhalt” nära markytan i området.

Resultaten visar även att guldmineraliseringen sträcker sig både i sidled och på djupet, uppger Endomines.

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”Bland de bästa i branschen”

Därför utökas den kända utsträckningen av fyndigheten, som upptäcktes förra året, till 650 meter och Endomines koncentrerar merparten av borrningar, geofysiska undersökningar och karteringar till detta område.

Samtidigt utvärderar man olika alternativ för en framtida gruvdrift, skriver Tekniik Katalous.

”Resultaten från Ukkolanvaara hör hittills till de bästa i branschen – även med internationella mått mätt – och är unika inom Karelska guldlinjen”, säger bolagets vd Kari Vyhtinen i en kommentar.

”Resultat från våra borrprogram har bekräftat vår förståelse av storleken, kontinuiteten och kvaliteten hos Ukko-fyndigheten.”

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