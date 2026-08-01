Meganotering – kan bli en av Nordens största i år

En stor vinnare på det blir den norske mångmiljardären Kjell Inge Røkke, som är storägare i Aker, som i sin tur är storägare i Nscale.

Nästa vecka hålls ett investerarmöte i New York kring börsplanerna, som enligt samma källor kan bli verklighet redan i höst.

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Bankjättar i USA är involverade

Det rapporterar The Information och berättar att Nscale samarbetar med Goldman Sachs och JPMorgan kring IPO:n, där värderingen väntas skjuta i höjden och tillföra Kjell Inge Røkke mer klirr.

Enligt bankerna kan värderingen bli 240 miljarder norska kronor (som är ungefär lika mycket i svensk valuta), alltså 25 miljarder dollar och avsevärt mycket mer än värderingen på 14,6 miljarder dollar i samband med en finansieringsrunda i mars.

Dock kan värderingen komma att bli lägre på grund av den prispress som jämförbara AI-företag nu upplever, och fortfarande kan börsnoteringen skjutas fram, är bedömningen.

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