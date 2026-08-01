Aker-bolag kan noteras för 240 miljarder norska kronor. Ett möte i New York står på agendan nästa vecka. Han kan skratta hela vägen till banken.
Meganotering – kan bli en av Nordens största i år
Det är AI-infrastrukturföretaget Nscale, som i grunden är brittiskt men ägs till 23 procent av norska Aker, som nu uppges vara nära att ta klivet in på börsen.
En stor vinnare på det blir den norske mångmiljardären Kjell Inge Røkke, som är storägare i Aker, som i sin tur är storägare i Nscale.
Nästa vecka hålls ett investerarmöte i New York kring börsplanerna, som enligt samma källor kan bli verklighet redan i höst.
Läs också: Nvidias knep – köper in sig i europeiska techbolag DagensPS
Bankjättar i USA är involverade
Det rapporterar The Information och berättar att Nscale samarbetar med Goldman Sachs och JPMorgan kring IPO:n, där värderingen väntas skjuta i höjden och tillföra Kjell Inge Røkke mer klirr.
Enligt bankerna kan värderingen bli 240 miljarder norska kronor (som är ungefär lika mycket i svensk valuta), alltså 25 miljarder dollar och avsevärt mycket mer än värderingen på 14,6 miljarder dollar i samband med en finansieringsrunda i mars.
Dock kan värderingen komma att bli lägre på grund av den prispress som jämförbara AI-företag nu upplever, och fortfarande kan börsnoteringen skjutas fram, är bedömningen.
Läs även: Milstolpe i oljebranschen – BP lämnar Nordsjön DagensPS
Så mycket ökar Akers värdering
I torsdags kablades nyheten ut att Nscale köper det amerikanska mjukföretaget Anyscale för 1,65 miljarder dollar, runt 16 miljarder kronor, har Bloomberg rapporterat.
Syftet med förvärvet är att Nscale ska bli en mer komplett leverantör av AI-infrastruktur – från datacenter och datorkraft till programvara för träning och driftsättning av AI-modeller.
Akers innehav i Nscale var i slutet av andra kvartalet värt 32,1 miljarder norska kronor. Om Nscale nu får en värdering på 240 miljarder skulle Akers post bli värd 55 miljarder kronor, uppger Finansavisen.no.
Läs mer: Kritiserade chefen tar plats i Nvidias start-up DagensPS
Läs vidare: Först SBB, nu AI – Røkke plöjer miljarder på norsk gigafabrik Realtid