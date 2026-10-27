Saab lanserar ny övervakningsradar. Det handlar en radar som ger marina styrkor bättre övervakning och bättre målföljning.
Nytt steg: Saab lanserar ny övervakningsradar
Nyheterna fortsätter dugga tätt kring Saab (börskurs Saab). På sistone har det handlat om både marina innovationer, undervattensdrönare och satsningar i luften och i rymden.
För svensk del har det i närtid handlat om de nya svenska undervattensdrönarna som ska bidra till att säkra Östersjön och om att den första Global Eye för Sverige presenterats av vapenföretaget.
Saab-chefen: ”Så kan Saab växa ännu mer – och snabbare”. Dagens PS
Satsar brett i rymden
Saab har även visat att man satsar stort i rymden. Senaste steget var nya samarbetsavtal med tre profilerade svenska företag – Ericsson (börskurs Ericsson), SSC Space som äger och driver rymdbasen Esrange utanför Kiruna, samt OHB Sweden, rymdföretag i Kista som bygger och opererar satelliter och rymdsubsystem.
”Rymden blir allt viktigare för försvar och säkerhet och Saab vill bidra till att stärka svensk förmåga inom området med vår långa erfarenhet av avancerad systemintegration”, konstaterar Marcus Wandt som är chef för Group Strategy & Technology hos Saab.
Saabs nya innovation: Upptäcker och övervakar i rymden. Dagens PS
Räckvidd på 250 kilometer
Nu lanserar Saab sin Sea Giraffe Agile Multi Beam D, AMB D, den senaste utvecklingen inom Giraffe AMB-familjen.
Den nya radarn ger enligt Saab marina styrkor förbättrad tredimensionell övervakning samt bättre målföljning av luft- och sjömål i komplexa marina miljöer.
Sea Giraffe AMB D kan upptäcka, följa och klassificera flygplan, drönare, robotar samt bemannade och obemannade fartyg.
Radarn har en räckvidd på upp till 250 kilometer för mål i luften och 50 kilometer för mål på havsytan.
Radarn ger tidig förvarning och tillförlitlig målinformation till stöd för beslutsfattande i operationer där tillförlitliga sensorer är en avgörande faktor för operativ effekt, beskriver Saab.
Radarn är utvecklad för krävande maritima miljöer och kombinerar avancerat skydd mot elektronisk störning, med en modulär arkitektur som möjliggör integration med andra marina system.
Vapen: Helsing ska lansera två nya anti-drönarsystem. Dagens PS
”Möter kundernas behov”
”Sea Giraffe AMB D tar en beprövad marin radarförmåga till nästa nivå genom att kombinera högre prestanda med ett ännu kompaktare system och en arkitektur byggd för kontinuerlig utveckling”, säger Carl-Johan Bergholm som är chef för Saabs affärsområde Surveillance i en kommuniké.
”Den är utformad för att möta dagens krav från marina styrkor samtidigt som den ger kunderna flexibilitet att anpassa sig till framtida hot”, summerar Bergholm.
Den nya Sea Giraffe AMB D bygger vidare på över 70 års erfarenhet av radarutveckling och mer än två decenniers operativ användning av Sea Giraffe AMB-radarsystem världen över, påpekar Saab.
Med Aesa-teknik, en ny mjukvaruarkitektur och modern signalbehandling, erbjuder radarn ytterligare förbättrad förmåga inom luftövervakning, är Saabs betyg.
”Makabert”: Här övar Sverige på att begrava döda i krig. Dagens PS