Nytt steg: Saab lanserar ny övervakningsradar

Räckvidd på 250 kilometer

Nu lanserar Saab sin Sea Giraffe Agile Multi Beam D, AMB D, den senaste utvecklingen inom Giraffe AMB-familjen.

Den nya radarn ger enligt Saab marina styrkor förbättrad tredimensionell övervakning samt bättre målföljning av luft- och sjömål i komplexa marina miljöer.

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Sea Giraffe AMB D kan upptäcka, följa och klassificera flygplan, drönare, robotar samt bemannade och obemannade fartyg.

Radarn har en räckvidd på upp till 250 kilometer för mål i luften och 50 kilometer för mål på havsytan.

Radarn ger tidig förvarning och tillförlitlig målinformation till stöd för beslutsfattande i operationer där tillförlitliga sensorer är en avgörande faktor för operativ effekt, beskriver Saab.

Radarn är utvecklad för krävande maritima miljöer och kombinerar avancerat skydd mot elektronisk störning, med en modulär arkitektur som möjliggör integration med andra marina system.

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Carl-Johan Bergholm, chef för Surveillance hos Saab och här på fast mark på Lv6, presenterar företagets nya övervakningsradar för marina styrkor. (Foto: Johan Nilsson /TT)

”Möter kundernas behov”

”Sea Giraffe AMB D tar en beprövad marin radarförmåga till nästa nivå genom att kombinera högre prestanda med ett ännu kompaktare system och en arkitektur byggd för kontinuerlig utveckling”, säger Carl-Johan Bergholm som är chef för Saabs affärsområde Surveillance i en kommuniké.

”Den är utformad för att möta dagens krav från marina styrkor samtidigt som den ger kunderna flexibilitet att anpassa sig till framtida hot”, summerar Bergholm.

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Den nya Sea Giraffe AMB D bygger vidare på över 70 års erfarenhet av radarutveckling och mer än två decenniers operativ användning av Sea Giraffe AMB-radarsystem världen över, påpekar Saab.

Med Aesa-teknik, en ny mjukvaruarkitektur och modern signalbehandling, erbjuder radarn ytterligare förbättrad förmåga inom luftövervakning, är Saabs betyg.

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