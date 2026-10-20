Saab lanserar nu en ny lösning för lägesuppfattning och ledning i rymden. Det gäller förmågan att upptäcka och övervaka andra aktörer.
Saabs nya innovation: Upptäcker och övervakar i rymden
Saab (börskurs Saab) tar nya steg i sin satsning kring rymden. För en månad sedan skrev Dagens PS om hur Saab tog nya steg via samarbetsavtal med tre bolag.
Tanken var, förklarade företaget, att kunna nyttja sin expertis inom sensorer, kommunikation och systemintegration, för att bidra till att stärka svens och nordisk förmåga att agera suveränt inom hela rymdvärdeskedjan.
Saab hade då skrivit samarbetsavtal med SSC Space, OHB Sweden och Ericsson (börskurs Ericsson).
Ericsson är naturligtvis ett namn som klingar välbekant i allas öron. Samma sak gäller kanske inte SSC Space och OHB Sweden.
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Svenska samarbeten
SSC Space är ett svenskt företag som levererar avancerade rymdtjänster och rymdinfrastruktur.
Bolaget äger och driver rymdbasen Esrange utanför Kiruna och driver ett av världens största nätverk av markstationer för att kommunicera med satelliter.
OHB Sweden är ett svenskt rymdföretag, baserat i Kista, som utvecklar, bygger och opererar satelliter och så kallade rymdsubsystem.
Inom satellitbygge utvecklar OHB Sweden små satelliter för jordobservation, väder, klimat och rymdforskning.
Bakgrunden till samarbetet är att rymden blir allt viktigare som strategisk, operativ och taktisk domän inom försvar och säkerhet, menade Saab i en nyhetsrelease.
Utvecklat ny innovation
Nu handlar det om egna innovationer från Saab för rymden. Saab introducerar Allied Mission System (AMS) som man beskriver som ”en molnbaserad mjukvaruplattform som ger användaren förmåga att upptäcka, övervaka och förstå andra aktörers aktiviteter i rymden.”
Enligt Saab möjliggör systemet lägesuppfattning, hantering av rymdmissioner och ledningsförmåga i en och samma lösning med öppen arkitektur.
Det innebär att data från en mängd sensorer och källor kan sammanföras för att möjliggöra snabbare och mer välgrundade beslut, centralt i skarpt läge.
AMS sammanställer data från integrerade sensorer och tredjepartssystem, genomför automatiserade analyser för att generera insikter och beslutsstöd samt tillhandahåller ledningsförmåga.
Detta gör det möjligt för operatören att samordna resurser, styra system och leda uppdrag.
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Ska användas globalt
Systemet är utformat för att vidareutvecklas kontinuerligt och möjliggör även framtida integration med andra multidomänlösningar, enligt Saab.
Den modulära arkitekturer innebär att datatjänster, applikationer och andra ingående delar kan vidareutvecklas oberoende av varandra, vilket möjliggör snabb integration av nya teknologier för att möta en föränderlig hotbild, tillägger företaget.
AMS har tagits fram av Saab i Australien och är avsett att användas globalt. Lösningen erbjuds som Software as a Service (SaaS), med fokus på att ge användaren möjlighet att anpassa och vidareutveckla funktioner utifrån sina operativa behov.
”Vi har utvecklat vårt nya Allied Missiion System för att ge användaren förmåga att skapa en lägesbild över aktiviteter i rymden, som blir en alltmer tätt trafikerad domän”, säger Andy Keough, chef för Saab i Australien. ”Den här innovativa teknologin bygger på Saabs mångåriga erfarenhet av att ta fram avancerade ledningssystem.”
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