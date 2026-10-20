Saabs nya innovation: Upptäcker och övervakar i rymden

Tanken var, förklarade företaget, att kunna nyttja sin expertis inom sensorer, kommunikation och systemintegration, för att bidra till att stärka svens och nordisk förmåga att agera suveränt inom hela rymdvärdeskedjan.

Saab hade då skrivit samarbetsavtal med SSC Space, OHB Sweden och Ericsson (börskurs Ericsson).

Ericsson är naturligtvis ett namn som klingar välbekant i allas öron. Samma sak gäller kanske inte SSC Space och OHB Sweden.

Saab satsar stort i rymden: ”Allt viktigare för försvar och säkerhet”. Dagens PS

Svenska samarbeten

SSC Space är ett svenskt företag som levererar avancerade rymdtjänster och rymdinfrastruktur.

Bolaget äger och driver rymdbasen Esrange utanför Kiruna och driver ett av världens största nätverk av markstationer för att kommunicera med satelliter.

OHB Sweden är ett svenskt rymdföretag, baserat i Kista, som utvecklar, bygger och opererar satelliter och så kallade rymdsubsystem.

Inom satellitbygge utvecklar OHB Sweden små satelliter för jordobservation, väder, klimat och rymdforskning.

ANNONS

Bakgrunden till samarbetet är att rymden blir allt viktigare som strategisk, operativ och taktisk domän inom försvar och säkerhet, menade Saab i en nyhetsrelease.

Svenska undervattensdrönaren ska säkra Östersjön. Dagens PS