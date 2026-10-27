Helsing arbetar med att utveckla två system för att slå ut drönare och räknar med att ha båda på marknaden andra halvåret 2027.
Vapen: Helsing ska lansera två nya anti-drönarsystem
Tyska Helsing, med Spotify-grundaren Daniel Ek som storägare och styrelseordförande och med Saab som ägare av en femprocentig andel, når nya framgångar.
Bland dem som slängt sig in i branschen i takt med ökade möjligheter att tjäna pengar på vapen, ses Helsing som ett paradexempel, i dag värderat till 18 miljarder dollar.
Helsing, därmed Europas högst värderade uppstartsbolag inom vapen, rapporterar nu nya steg, På den tyska marknaden ger sig bolaget in i konkurrensen när det gäller att bekämpa drönare.
Helsing utvecklar två nya system, utformade för att slå ur iranska Shahed-drönare, till en betydligt lägre kostnad än existerande lösningar.
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På marknaden nästa år
”Vi står för närvarande inför problemet att försvarskostnaderna är för höga”, sade Helsings vd Gundbert Scherf till journalister i måndags.
Därför ska de nya robotarna från Helsing kosta ”mindre än 100 000 euro styck”, sade Scherf som inte ville ange någon mer exakt siffra.
Däremot meddelade vapen-vd:n att systemen beräknas nå marknaden under andra halvåret 2027, att leveranskedjan är ”Kina-fri” och att man uppfyller USA:s exportregler för försvarsmateriel.
Helsing säger sig arbeta nära Ukraina och europeiska kunder i utvecklingen av nya luftvärnssystem och väntar sig en hög efterfrågan, skriver Handelsblatt.
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Allt fler konkurrenter
Tyska Bundeswehr beställde nyligen cirka 70 nätbaserade avskärningsdrönare från Argus Interception till ett styckepris av 2,5 miljoner euro, betydligt över vad Helsings system beräknas kosta.
Samtidigt finns allt fler tyska företag som endera redan erbjuder luftvärnssystem eller planerar att göra det.
Quantum Systems presenterade nyligen en avskärningsdrönare, Skyron-600, och visade bilder från en testflygning.
Skyron-600 är en vidareutveckling av Skyron-400, utrustad med jetmotor och konstruerad för hastigheter på 600 km/h.
Även München-baserade startupen Tytan Technologies, liksom Quantum Systems även verksamt i Ukraina, arbetar kontinuerligt med vidareutvecklingen av sitt produktutbud.
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Två nya målsökande robotar
Helsing ska lansera två typer av målsökande robotar. Det ena systemet, AD-1, är utformat med en jetmotor som möjliggör hastigheter på över 700 km/h, vilket gör den snabbare än de senaste jetdrivna Shahed-drönarna. Systemet är avsett att avfyras från en container.
AD-2 uppges vara utrustat med ett raketdrivsystem som kan nå hastigheter över 2 500 km/h, en höjd på mer än 9 000 meter och en räckvidd över 20 kilometer.
Båda systemen är utformade för att bekämpa snabba attackdrönare och kryssningsrobotar som Taurus.
De drivs av mjukvaran ”Contra”, ett autonomt AI-system som kan upptäcka och bekämpa hundratals drönare och robotar samtidigt. Systemet möjliggör integration av hårdvara från andra tillverkare, enligt Helsing.
Gundbert Scherf avslöjar inte hur stort kapital Helsing investerar i AD-1 och AD-2. I en finansieringsrunda i juli i år tog Helsing in 1,8 miljarder dollar, vilket ger bolaget en värdering, som saknar motsvarighet bland europeiska vapenstartups.
Pengarna ska även användas till att vidareutveckla stridsdrönaren HX-2 samt skapandet av CA-1, ett obemannat stridsflygplan där Helsing konkurrerar med företag som Airbus och Rheinmetall.
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