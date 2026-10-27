Vapen: Helsing ska lansera två nya anti-drönarsystem

Bland dem som slängt sig in i branschen i takt med ökade möjligheter att tjäna pengar på vapen, ses Helsing som ett paradexempel, i dag värderat till 18 miljarder dollar.

Helsing, därmed Europas högst värderade uppstartsbolag inom vapen, rapporterar nu nya steg, På den tyska marknaden ger sig bolaget in i konkurrensen när det gäller att bekämpa drönare.

Helsing utvecklar två nya system, utformade för att slå ur iranska Shahed-drönare, till en betydligt lägre kostnad än existerande lösningar.

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På marknaden nästa år

”Vi står för närvarande inför problemet att försvarskostnaderna är för höga”, sade Helsings vd Gundbert Scherf till journalister i måndags.

Därför ska de nya robotarna från Helsing kosta ”mindre än 100 000 euro styck”, sade Scherf som inte ville ange någon mer exakt siffra.

Däremot meddelade vapen-vd:n att systemen beräknas nå marknaden under andra halvåret 2027, att leveranskedjan är ”Kina-fri” och att man uppfyller USA:s exportregler för försvarsmateriel.

Helsing säger sig arbeta nära Ukraina och europeiska kunder i utvecklingen av nya luftvärnssystem och väntar sig en hög efterfrågan, skriver Handelsblatt.

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