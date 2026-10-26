"Makabert": Här övar Sverige på att begrava döda i krig

Lades i gemensamma gravar

Vid ankomsten till Väddö övade man på att identifiera de döda, likväl som registrering och kontakt med Skatteverket och utländska ambassader i de fall det handlade om allierade döda. Det övades även på döda fiendesoldater.

Efter registrering och identifiering placerades liksäckarna i långa, gemensamma gravar, varpå en präst genomförde en ceremoni.

Svenskarnas övning väckte stor uppmärksamhet. Till att börja med i grannlandet Danmark men sedan vidare.

”Nu har New York Times hört av sig och Le Monde uppmärksammat det stort och beskrivit övningen som makaber”, berättar fältprosten som tycker det är helt fel.

”Döden är ofrånkomlig. Om man tillskriver den här övningen att den är makaber, så är det nästan en beröringsskräck för död”, säger Jenny Ahlén.

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Ska kunna begrava 530 000 svenskar

Det finns en omfattande planering även för döden om kriget kommer. I ett sådant läge ska Sverige klara att begrava fem procent av sin befolkning, cirka 530 000 personer.

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Landets 535 begravningshuvudmän har ansvaret för att förmågan finns.

Strax före jul 2022 fick kyrkoherdar inom Svenska kyrkan uppdrag att höja sin beredskap.

Om Sverige hamnar i krig måste kyrkan kunna hantera mängder av dödsoffer som ska begravas, var beskedet.

Kyrkoherdarnas uppdrag blev att planera gravplatser för totalt fem procent av Sveriges befolkning, en halv miljon människor, skriver SVT.

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I krig ska Sverige ha beredskap för att snabbt kunna begrava 530 000 människor. Nu har man för första gången på 70 år övat på det. (Foto: Jesper Pettersson /Försvarsmakten)

Finns detaljerade planer

”Vi behöver förbereda oss för att kunna omhänderta stupade soldater. Det här är ganska nytt för oss att i nutid börja bygga beredskap för det”, säger Katarina Evenseth från Göteborgs begravningssamfällighet hos SR.

Svenska kyrkans uppdrag är att vara förberedd för att kunna begrava en halv miljon stupade om kriget kommer.

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Planerna är detaljerade ner till kommunnivå. I Örebro behövs 6 500 extra gravplatser, i Eskilstuna 5 000, i Värnamo 1 100 och så vidare.

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