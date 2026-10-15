Milstolpe: Saab presenterar första Global Eye för Sverige

Systemet erbjuder långräckviddig övervakning och en samlad lägesbild i luften, till sjöss och på marken, vilket stärker Sveriges försvarsförmåga och bidrar till ökad nationell säkerhet, skriver Saab (börskurs Saab).

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”En viktig milstolpe”

”Presentationen av Sveriges första Global Eye markerar en viktig milstolpe för både Saab och Försvarsmakten”, säger Saabs koncernchef Micael Johansson i kommunikén.

”I takt med att programmet närmar sig leverans kommer Global Eye att stärka Sveriges förmåga till luftburen övervakning och situationsuppfattning”, tillägger han.

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