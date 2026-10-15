Saab har i dag presenterat det första Global Eye-systemet för luftburen tidig varning och ledning som FMV beställt för svenska flygvapnet.
Milstolpe: Saab presenterar första Global Eye för Sverige
Med Global Eye erhåller Sverige en mycket avancerad förmåga för luftburen tidig varning och ledning som ger det informationsövertag som krävs för snabba beslut och effektiva insatser, sammanfattar försvarsföretaget.
Systemet erbjuder långräckviddig övervakning och en samlad lägesbild i luften, till sjöss och på marken, vilket stärker Sveriges försvarsförmåga och bidrar till ökad nationell säkerhet, skriver Saab (börskurs Saab).
Ny miljardorder för Gripen till Saab: Leverans år 2030. Dagens PS
”En viktig milstolpe”
”Presentationen av Sveriges första Global Eye markerar en viktig milstolpe för både Saab och Försvarsmakten”, säger Saabs koncernchef Micael Johansson i kommunikén.
”I takt med att programmet närmar sig leverans kommer Global Eye att stärka Sveriges förmåga till luftburen övervakning och situationsuppfattning”, tillägger han.
Tre system beställda
Flygplanet går nu in i en test- och verifieringsfas inför den första flygningen och den efterföljande leveransen till kund.
Sverige har beställt tre Global Eye-system för luftburen tidig varning och ledning från Saab.
De två första systemen beställdes av Försvarets materielverk, FMV, 2022, inklusive en option på ytterligare flygplan, och ett tredje Global Eye-system beställdes 2024.
Nytt avtal: Saab bygger ut samarbetet kring Gripen. Dagens PS
Tidig upptäckt av hot
Global Eye är en avancerad AEW&C-lösning med flera aktiva och passiva sensorer som möjliggör långräckviddig upptäckt och identifiering av objekt i luften, till sjöss och på marken, beskriver Saab.
”Genom att förse flygvapen-, armé- och marinstridskrafter med information i realtid bidrar Global Eye till ökad förståelse av det operativa läget samt tidig upptäckt av hot”, konstaterar försvarsföretaget.
Två fartyg i brand i Svarta havet – Ryssland pekas ut. Dagens PS