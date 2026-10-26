Anthropic till börsen – men säljs en vinstfest som aldrig börjat?

Förväntningarna är inte direkt låga.

Anthropic har vuxit snabbt och lockar investerare som vill vara med när artificiell intelligens förändrar näringslivet. Men en börsnotering innebär också att marknaden får granska affären bakom visionerna.

Hur länge kan intäkterna växa i samma takt? Hur stora blir kostnaderna för datorkraft och modellutveckling? Och när kan bolaget skapa uthålliga vinster?

Det är frågor som blir extra intressanta när man tittar på AI-boomen i stort.

AI-vinsterna syns inte överallt

Amerikanska kapitalförvaltaren Apollo lyfter i en färsk analys fram en tydlig skillnad mellan teknikjättarna och resten av bolagen i det amerikanska aktieindexet S&P 500.

Hos de stora teknikbolagen har omsättningen per anställd och vinstmarginalerna stigit. För de övriga 493 bolagen syns inga motsvarande lyft. Inte heller den amerikanska produktivitetsstatistiken visar någon tydlig effekt av AI, enligt Apollos analys.

Apollos chefsekonom Torsten Slok pekar därmed på en besvärande skillnad. AI-leverantörerna kan tjäna pengar på att sälja tekniken, men företagen som köper den måste också få ut tillräckligt mycket för att motivera investeringarna.

Om AI ska lyfta produktiviteten behöver bolagen i slutändan kunna producera mer eller sänka sina kostnader. Annars riskerar AI-utgifterna att pressa marginalerna i stället för att stärka dem.

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Det betyder inte att tekniken saknar värde.

Produktivitetsvinster kan ta tid att synas i statistiken – och AI kan förändra företagen på sätt som ännu är svåra att mäta.

Men börsen värderar framtida vinster redan i dag. Och ju högre förväntningarna är desto mindre utrymme finns för besvikelser.