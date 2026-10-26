KOMMENTAR. Anthropic tar steget mot börsen. Investerare får chansen att köpa in sig i ett av AI-boomens hetaste bolag. Men medan miljarderna strömmar in i tekniksektorn syns ännu inga tydliga produktivitetsvinster i resten av ekonomin. Har Wall Street räknat hem AI-vinsterna i förväg?
Anthropic till börsen – men säljs en vinstfest som aldrig börjat?
Anthropic – bolaget bakom AI-modellen Claude – har ansökt om börsnotering på Nasdaq under kortnamnet ANT.
Amerikanska investmentbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley leder introduktionen som förmodligen kommer att ske redan i november, rapporterar Affärsvärlden.
Förväntningarna är inte direkt låga.
Anthropic har vuxit snabbt och lockar investerare som vill vara med när artificiell intelligens förändrar näringslivet. Men en börsnotering innebär också att marknaden får granska affären bakom visionerna.
Hur länge kan intäkterna växa i samma takt? Hur stora blir kostnaderna för datorkraft och modellutveckling? Och när kan bolaget skapa uthålliga vinster?
Det är frågor som blir extra intressanta när man tittar på AI-boomen i stort.
AI-vinsterna syns inte överallt
Amerikanska kapitalförvaltaren Apollo lyfter i en färsk analys fram en tydlig skillnad mellan teknikjättarna och resten av bolagen i det amerikanska aktieindexet S&P 500.
Hos de stora teknikbolagen har omsättningen per anställd och vinstmarginalerna stigit. För de övriga 493 bolagen syns inga motsvarande lyft. Inte heller den amerikanska produktivitetsstatistiken visar någon tydlig effekt av AI, enligt Apollos analys.
Apollos chefsekonom Torsten Slok pekar därmed på en besvärande skillnad. AI-leverantörerna kan tjäna pengar på att sälja tekniken, men företagen som köper den måste också få ut tillräckligt mycket för att motivera investeringarna.
Om AI ska lyfta produktiviteten behöver bolagen i slutändan kunna producera mer eller sänka sina kostnader. Annars riskerar AI-utgifterna att pressa marginalerna i stället för att stärka dem.
Det betyder inte att tekniken saknar värde.
Produktivitetsvinster kan ta tid att synas i statistiken – och AI kan förändra företagen på sätt som ännu är svåra att mäta.
Men börsen värderar framtida vinster redan i dag. Och ju högre förväntningarna är desto mindre utrymme finns för besvikelser.
En revolution är ingen garanti för avkastning
Anthropic kan mycket väl bli ett av AI-erans stora framgångsbolag.
Men även en teknik som förändrar världen kan bli en dålig investering om aktien köps till ett alltför högt pris.
Det är den skillnaden Wall Street måste förhålla sig till när Anthropic nu går mot börsen.
Bolagets notering blir ett test på hur länge investerarna är beredda att betala för AI:s framtida potential innan vinsterna syns i den breda ekonomin.
Läs mer: Anthropic ger bort fem procent – inför börsnoteringen