Revolut vill ge fler sparare möjlighet att investera i snabbväxande teknikbolag innan de når börsen. Den nya plattformen lanseras 2027, men tillgången blir begränsad och risken hög.
Revolut utmanar riskkapitalet – lanserar ny investeringstjänst
Fintechbolaget Revolut lanserar Revolut Ventures, en plattform där utvalda kunder ska kunna investera i onoterade teknikbolag direkt i appen.
Satsningen görs tillsammans med fondförvaltaren Carne Group och ska öppna en marknad som länge dominerats av stora institutioner och förmögna investerare, rapporterar Euronews.
Tjänsten väntas lanseras under 2027. Det är ännu inte klart vilka bolag som blir tillgängliga eller hur mycket kunderna måste investera.
Techbolagen väntar längre med börsen
En viktig förklaring till satsningen är att teknikbolag stannar längre i privat ägo. Enligt siffror från Pitchbook och Morningstar, som Revolut hänvisar till, har medianåldern för bolag vid börsnotering ökat från 6,9 år 2014 till 11 år 2025.
Det gör att en större del av bolagens tillväxt sker innan vanliga aktiesparare kan köpa aktier på börsen. Revolut vill ge sina kunder möjlighet att komma in tidigare.
”Värdeskapandet sker långt före en börsnotering”, säger Rolandas Juteika, ansvarig för förmögenhetsförvaltning och handel inom Revolut i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enligt Euronews.
Svårare att sälja innehaven
Den nya tjänsten kommer inte att vara öppen för alla kunder.
Revolut uppger att användarna måste klara två lämplighetstester som ska bedöma deras kunskaper, risktolerans och förmåga att bära förluster.
Investeringar i onoterade bolag skiljer sig från vanliga aktieköp. Eftersom aktierna inte handlas löpande på en börs kan det vara svårt att sälja innehaven och få tillbaka pengarna när man vill. Investerare riskerar också att förlora hela det satsade kapitalet, skriver den spanska nyhetsbyrån Europa Press.
Revolut har ännu inte presenterat några fullständiga uppgifter om avgifter, minsta investering eller vilka länder som omfattas av lanseringen.
Vill växa bortom banktjänsterna
Revolut breddar därmed sitt erbjudande inom sparande och investeringar.
Plattformen ska ligga i samma app som bolagets befintliga tjänster för aktier, börshandlade fonder, obligationer och penningmarknadsfonder.
Bolaget har också större ambitioner än traditionella banktjänster. I oktober rapporterade Reuters att vd Nik Storonsky vill utveckla Revolut till ett globalt teknikbolag med verksamhet långt utanför banksektorn.
I en privat aktieaffär under 2026 värderades Revolut till 115 miljarder dollar.