Revolut utmanar riskkapitalet – lanserar ny investeringstjänst

Tjänsten väntas lanseras under 2027. Det är ännu inte klart vilka bolag som blir tillgängliga eller hur mycket kunderna måste investera.

Techbolagen väntar längre med börsen

En viktig förklaring till satsningen är att teknikbolag stannar längre i privat ägo. Enligt siffror från Pitchbook och Morningstar, som Revolut hänvisar till, har medianåldern för bolag vid börsnotering ökat från 6,9 år 2014 till 11 år 2025.

Det gör att en större del av bolagens tillväxt sker innan vanliga aktiesparare kan köpa aktier på börsen. Revolut vill ge sina kunder möjlighet att komma in tidigare.

”Värdeskapandet sker långt före en börsnotering”, säger Rolandas Juteika, ansvarig för förmögenhetsförvaltning och handel inom Revolut i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enligt Euronews.