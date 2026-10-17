Svenska undervattensdrönaren ska säkra Östersjön

Kan övervaka stora områden

Luuv utvecklas som en sensorplattform som ska kunna övervaka stora områden och samla in information till stöd för militära beslut.

Farkosten är autonom, vilket innebär att den ska kunna utföra uppgifter självständigt utan att hela tiden styras av en operatör.

I det första utvecklingsskedet är den inte avsedd att bära vapen, enligt svenska försvaret.

Projektet leds av FMV medan Saab ansvarar för att konstruera, bygga och testa farkosten.

En viktig del är Saabs autonoma styrsystem Autonomous Ocean Core, som gör det möjligt för farkoster att utföra uppgifter utan direkt mänsklig styrning.

Genom sjötesterna kan tekniken prövas under verkliga förhållanden. Erfarenheterna ska användas för att utveckla både farkosten och de arbetssätt som krävs för att kunna använda obemannade system i marin verksamhet, säger Försvarsmakten.

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Nya undervattensdrönaren genomför nu sjötester. Förhoppningen hos Försvarsmakten är att den i närtid ska kunna bidra till att säkra Östersjön. (Foto: Saab)

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Vill korta ned utvecklingstid

Samarbetet mellan Försvarsmakten, FMV och Saab ska i detta projekt även bidra till att förkorta tiden från teknisk utveckling till användbar militär förmåga.

På sikt kan farkoster som Luuv bli ett viktigt komplement till marinens fartyg och ubåtar.

Obemannade system kan användas för att samla in information och övervaka områden utan att personal behöver befinna sig på plats under vattenytan, påpekar man.

Utvecklingen kan därmed ge marinen fler möjligheter att upptäcka och följa verksamhet på och under ytan, samtidigt som bemannade resurser kan användas till andra uppgifter.

Sjötesterna är ett steg i arbetet med att undersöka hur tekniken kan omsättas i operativ förmåga och bidra till ökad säkerhet i Östersjön, avslutar man.

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