Försvarsmakten testar en ny obemannad undervattensdrönare. Farkosten ska bidra till att säkra strategiskt viktiga Östersjön.
Svenska undervattensdrönaren ska säkra Östersjön
Det är med utgångspunkten i att information kan vara avgörande i strid Försvarsmakten nu testar en ny obemannad undervattensfarkost.
På sikt hoppas man att det ska ge marinen bättre möjligheter att upptäcka och övervaka hot under ytan.
Den obemannade undervattensfarkosten Luuv, Large Uncrewed Undersea Vehicle, kan liknas vid en liten ubåt utan besättning.
Den utvecklas i samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Saab Naval (börskurs Saab) och genomgår nu sjötester.
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Strategiskt viktigt område
Syftet är att undersöka hur ny teknik kan stärka marinens förmåga att samla in information och skapa en bättre bild av vad som händer på och under vattenytan, skriver Försvarsmakten.
Östersjön är ett strategiskt viktigt havsområde. Här passerar en stor del av Sveriges och de andra Östersjöstaternas import och export. För Finland är Östersjön fullständigt avgörande.
Samtidigt är kablar och ledningar på havsbotten avgörande för samhällets försörjning av bland annat energi och kommunikation.
Att kunna övervaka undervattensmiljön och upptäcka hot är därför en viktig uppgift för marinen. Med obemannade farkoster kan möjligheterna att lösa den uppgiften öka, resonerar marinen.
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Kan övervaka stora områden
Luuv utvecklas som en sensorplattform som ska kunna övervaka stora områden och samla in information till stöd för militära beslut.
Farkosten är autonom, vilket innebär att den ska kunna utföra uppgifter självständigt utan att hela tiden styras av en operatör.
I det första utvecklingsskedet är den inte avsedd att bära vapen, enligt svenska försvaret.
Projektet leds av FMV medan Saab ansvarar för att konstruera, bygga och testa farkosten.
En viktig del är Saabs autonoma styrsystem Autonomous Ocean Core, som gör det möjligt för farkoster att utföra uppgifter utan direkt mänsklig styrning.
Genom sjötesterna kan tekniken prövas under verkliga förhållanden. Erfarenheterna ska användas för att utveckla både farkosten och de arbetssätt som krävs för att kunna använda obemannade system i marin verksamhet, säger Försvarsmakten.
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Vill korta ned utvecklingstid
Samarbetet mellan Försvarsmakten, FMV och Saab ska i detta projekt även bidra till att förkorta tiden från teknisk utveckling till användbar militär förmåga.
På sikt kan farkoster som Luuv bli ett viktigt komplement till marinens fartyg och ubåtar.
Obemannade system kan användas för att samla in information och övervaka områden utan att personal behöver befinna sig på plats under vattenytan, påpekar man.
Utvecklingen kan därmed ge marinen fler möjligheter att upptäcka och följa verksamhet på och under ytan, samtidigt som bemannade resurser kan användas till andra uppgifter.
Sjötesterna är ett steg i arbetet med att undersöka hur tekniken kan omsättas i operativ förmåga och bidra till ökad säkerhet i Östersjön, avslutar man.
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