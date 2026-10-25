Varningen: Så kan ditt ISK-sparande bli en dyr affär vid skilsmässa

Prata ut om ekonomin innan det är för sent

Privata Affärer har nyligen rapporterat att det nästa år kan bli svårare att utöva ”ekonomiskt våld” i samband med skilsmässa. En färsk utredning föreslår att landets bodelningsförrättare ska få nya kraftfulla verktyg.

”I de fall det föreligger en ekonomisk ojämlikhet mellan parterna är det kanske det viktigaste förslaget”, säger utredaren Margareta Brattström om en av de föreslagna åtgärderna.

Läs mer på regeringskansliets webbplats om förslagen i utredningen.

Annifrid Lilja, som är familjejurist och ekonomiprofil med omkring 140 000 följare på Instagram, upplever en stor kunskapslucka bland par när det handlar om vilka effekter olika ekonomiska förutsättningar kan få. Många resonerar kring huruvida den ena förtjänar en högre lön på grund av längre arbetstid.

”Inte självklart att den ena då vill dela med sig”

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Men om det finns barn med i bilden möjliggör det oftast för den ena parten att den andra kan arbeta mer. Det krävs självförtroende för att ta upp dessa frågor i tid.

Hennes främsta råd är att prata medan det finns en samsyn och att stämma av ekonomin en gång om året i samband med deklarationen.

”För det är inte säkert att man har samma synsätt om det värsta sedan händer. Det är inte självklart att den ena då vill dela med sig mer bara för att den andre kommer att få en lägre pension efter deltidsarbete”, säger Annifrid Lilja i en intervju med Dagens Industri.

Skarpa varningen för ISK-fällan i äktenskapet

En viktig aspekt i sammanhanget är hur tillgångar skyddas. I fjol skrev rekordmånga par äktenskapsförord eftersom vi gifter oss senare i livet och därmed har mer av värde att ta hänsyn till. Per Näsman, jurist på Familjens Jurist som också uttalar sig i Di, påpekar att ett fritidshus som har gått i arv kan ha ett gåvobrev som gör att det räknas som enskild egendom. Men det finns en betydande risk med att mixa olika tillgångar.

Om du har en aktieportfölj eller ett fondsparande på ett ISK-konto som du vill behålla för dig själv men i övrigt vill dela på allt kan det bli svårt. Den framtida värdeökningen kan nämligen ses som giftorättsgods i stället för enskild egendom.

”Då är det bättre att ha separat ekonomi och göra allt till enskild egendom”, säger Per Näsman i Di-artikeln.

Samma försiktighet gäller om en partner driver företag och vill ha det som enskild egendom, eftersom det är viktigt att dela med sig av värdeökningen om bolaget blir värt mycket mer över tid. Per Näsman konstaterar att vissa kan tycka att det är lite osexigt att prata om detta, men att det bara visar att man är mån om varandra.

Goda råd: Så minskar du den ekonomiska smällen

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För den som vill undvika den värsta ekonomiska smällen finns flera konkreta åtgärder att vidta. Det första steget är enligt Länsförsäkringar att göra bodelningen ordentligt genom att värdera bostaden och räkna med lån, skatt och försäljningskostnader samt dokumentera överenskommelsen skriftligt. Ta hjälp av jurist om det krävs, är rådet.

Tipset är vidare att upprätta en ny budget för ett enskilt hushåll där ränta, amortering, hyra, el, försäkring, mat och barnens kostnader samt även buffert ingår.

Det är också klokt att testa testa kalkylen med små marginaler eftersom en bostad som precis går ihop på pappret kan bli för dyr om räntan stiger. Slutligen är det avgörande att göra en tydlig plan för barnens kostnader för att undvika att växelvis boende leder till otydliga överenskommelser som skapar både ekonomiska och känslomässiga konflikter.

ISK är en förkortning av investeringssparkonto.