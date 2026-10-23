Saab-chefen: "Så kan Saab växa ännu mer – och snabbare"

Saab redovisar en drygt tredubblad orderingång och övertrumfar till och med marknadens förväntningar på vapenjätten.
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När Saab (börskurs Saab) rapporterar sitt tredje kvartal 2026 är det med siffror som till och med slår marknadens optimistiska förväntningar.
”Orderingången mer än tredubblades jämfört med året innan, drivet av ett avtal om att leverera Gripen-stridsflygplan till Ukraina”, konstaterar CNBC imponerat.
Att siffrorna imponerar är inte konstigt. En orderingång på 65,8 miljarder kronor mot 20,9 miljarder kronor motsvarande period förra årete är starkt.
Det är tydligt, inte minst i jämförelse med Factsets prognos som var en gissning på 56,4 miljarder kronor.
Vinsten nära två miljarder
Omsättningen tredje kvartalet var 20,6 miljarder kronor, något över Factsets gissning på 20 miljarder.
Rörelseresultatet uppgick till 1,95 miljarder kronor, i linje med förväntningar och gissningar på 1,9.
I vapenjättens orderingång ingår ett kontrakt värderat till 24,6 miljarder kronor avseende 16 Gripen E-stridsflygplan. Avtalet är tecknat med FMV för Ukrainas räkning.
Avtalet undertecknades i juni och bokfördes under tredje kvartalet. Leveranserna är planerade till 2029-2030.
”Efterfrågan ger stora kontrakt”
”Den växande efterfrågan från kunderna återspeglas i stora kontrakt, däribland Gripen till Ukraina, Global Eye och en beställning kopplad till Tysklands nya fregatter”, säger Saabs vd Micael Johansson i ett uttalande.
Bland orderingången under kvartalet märks även en beställning värd 10,1 miljarder kronor avseende militära övervakningsflygplanet Global Eye till en icke namngiven kund i Mellanöstern och en order på 8,7 miljarder kronor för utrustning till den tyska marinens örlogsfartyg.
Saab, vars produktutbud sträcker sig från stridsflygplanet Gripen och ubåtar till robotar och avancerad elektronik, har sett en exponentiell tillväxt i orderingången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022.
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Backar ändå på börsen
Trots en ständigt växande orderstock, stark försäljning och ökad lönsamhet har Saabs aktie, i likhet med många konkurrenters. backat de senaste månaderna.
Huvudorsaken är att vissa investerare ifrågasätter om värderingarna sprungit ifrån branschens faktiska leveranskapacitet, är CNBC:s analys.
Men ökade geopolitiska spänningar driver på efterfrågan på försvarsmateriel, konstaterar Micael Johansson som påpekar att Saab nu utökar produktionskapacitet och investeringar för att kunna möta kundernas växande behov.
”Marknadsutsikterna på lång sikt är fortsatt gynnsamma”, hävdar Saab-chefen.
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Stora beställningar sexdubblade
Saab noterar att tillväxten i orderingången drivs av en mer än sexfaldig ökning av stora beställningar, vilka uppgick till 52,1 miljarder kronor.
Samtidigt ökar små beställningar med 84 procent, medan medelstora minskar 16 procent.
Den totala orderstocken uppgick vid utgången av september till 364,2 miljarder kronor, en ökning från 274,5 miljarder vid årets början. Det är sjätte kvartalet i rad som orderstocken växer.
I juli meddelade Saab att man avser att öka produktionstakten för stridsflygplan från 15 enheter per år till mellan 20 och 30.
”Vi kan gå ännu längre om vi får med oss partners på ett mer omfattande sätt”, sade Johansson hos CNBC vid ett tidigare tillfälle.
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