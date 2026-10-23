Saab-chefen: "Så kan Saab växa ännu mer – och snabbare"

”Efterfrågan ger stora kontrakt”

”Den växande efterfrågan från kunderna återspeglas i stora kontrakt, däribland Gripen till Ukraina, Global Eye och en beställning kopplad till Tysklands nya fregatter”, säger Saabs vd Micael Johansson i ett uttalande.

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Bland orderingången under kvartalet märks även en beställning värd 10,1 miljarder kronor avseende militära övervakningsflygplanet Global Eye till en icke namngiven kund i Mellanöstern och en order på 8,7 miljarder kronor för utrustning till den tyska marinens örlogsfartyg.

Saab, vars produktutbud sträcker sig från stridsflygplanet Gripen och ubåtar till robotar och avancerad elektronik, har sett en exponentiell tillväxt i orderingången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022.

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Backar ändå på börsen

Trots en ständigt växande orderstock, stark försäljning och ökad lönsamhet har Saabs aktie, i likhet med många konkurrenters. backat de senaste månaderna.

Huvudorsaken är att vissa investerare ifrågasätter om värderingarna sprungit ifrån branschens faktiska leveranskapacitet, är CNBC:s analys.

Men ökade geopolitiska spänningar driver på efterfrågan på försvarsmateriel, konstaterar Micael Johansson som påpekar att Saab nu utökar produktionskapacitet och investeringar för att kunna möta kundernas växande behov.

”Marknadsutsikterna på lång sikt är fortsatt gynnsamma”, hävdar Saab-chefen.

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Stora beställningar sexdubblade

Saab noterar att tillväxten i orderingången drivs av en mer än sexfaldig ökning av stora beställningar, vilka uppgick till 52,1 miljarder kronor.

Samtidigt ökar små beställningar med 84 procent, medan medelstora minskar 16 procent.

Den totala orderstocken uppgick vid utgången av september till 364,2 miljarder kronor, en ökning från 274,5 miljarder vid årets början. Det är sjätte kvartalet i rad som orderstocken växer.

I juli meddelade Saab att man avser att öka produktionstakten för stridsflygplan från 15 enheter per år till mellan 20 och 30.

”Vi kan gå ännu längre om vi får med oss ​​partners på ett mer omfattande sätt”, sade Johansson hos CNBC vid ett tidigare tillfälle.

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