Efter senaste börsraset – här är 5 aktier att plocka upp

Förra veckans börsras har pressat ned flera storbolag. Nu ser ett par börsexperter köplägen i fem aktier – däribland Atlas Copco, Nokia och SEB. På måndagen vände börsen upp efter nedgången.
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Oro för en AI-bubbla, stigande räntor och svaga rapportreaktioner bidrog till att Stockholmsbörsen föll förra veckan.
På fredagen var OMXS30 ned 4,2 procent för veckan och OMXSPI 3,3 procent, enligt Placera.
På måndagen steg dock OMXS30 med 0,5 procent i den tidiga handeln. Även de europeiska börserna återhämtade sig.
Stoxx 600 steg 0,4 procent efter förra veckans kraftigaste veckonedgång sedan början av september, rapporterar Reuters.
Levlers investeringschef Joakim Bornold och SEB aktiestrateg Esbjörn Lundevall ser köplägen efter raset, rapporterar EFN.
”Att räntan rusar i USA och att vi har en känsla av en oro för en AI-bubbla som spricker gör inte att de svenska bolagen får sämre kvalitet, utan det gör dem snarare lite billigare”, säger Joakim Bornold till EFN.
Atlas Copco och Nokia lockar
Atlas Copco har pressats efter sin senaste rapport. Esbjörn Lundevall anser att marknaden överreagerat på svagheten inom kompressorteknik. Bolaget visade däremot stark tillväxt inom vakuumteknik och en stark orderingång.
”Vi tror ju inte att den svaghet i kompressorteknik som vi såg i kvartalet är något man ska extrapolera nämnvärt”, säger han till EFN.
Även Nokia har rasat efter sin rapport. Lundevall anser att kursfallet står i kontrast till resultatet och bolagets positiva utsikter för nästa år. SEB har höjt sina vinstprognoser för telekombolaget med 4–5 procent.
Kylteknikbolaget Munters är ytterligare en favorit. Aktien steg nästan 7 procent efter rapporten på fredagen. Lundevall ser tecken på att marginalpressen inom datacenter kan ha bottnat.
SEB och Telia som alternativ
Joakim Bornold ser också köpläge i SEB. Aktien föll drygt 7 procent under förra veckan efter bland annat höjda kapitalkrav och lägre tradingintäkter än väntat.
”SEB har hamnat i någon form av perfekt storm”, säger Bornold till EFN. Han bedömer att motgångarna är tillfälliga.
För investerare som söker en mer defensiv aktie lyfter Bornold fram Telia. Han pekar på bolagets lönsamhet, kassaflöde och fortsatta effektiviseringar.
”Tror man att hösten blir stökig får man leta upp något som är konjunkturokänsligt och där tycker jag att Telia är ett bra val”, säger han.
Telia har också färska siffror som stöder den defensiva investeringsidén. Bolaget höjde i förra veckan sin prognos för den justerade ebitda-tillväxten under 2026 till 3–4 procent från tidigare omkring 3 procent. Det fria kassaflödet väntas uppgå till minst 9 miljarder kronor. Lägre kostnader och starkare tjänsteintäkter bidrog till att resultatet överträffade analytikernas förväntningar i tredje kvartalet, rapporterade Reuters.
Bolagets vd Patrik Hofbauer blev även ”Veckans vinnare” på börs- och finansmarknaden hos Dagens PS under förra veckan.
Bornold väljer däremot bort Volvo Cars. Trots fredagens kraftiga kursfall anser han att bolagets svaga kvartal och tuffa utsikter gör aktien fortsatt riskfylld.
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