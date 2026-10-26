Efter senaste börsraset – här är 5 aktier att plocka upp

På måndagen steg dock OMXS30 med 0,5 procent i den tidiga handeln. Även de europeiska börserna återhämtade sig.

Stoxx 600 steg 0,4 procent efter förra veckans kraftigaste veckonedgång sedan början av september, rapporterar Reuters.

Levlers investeringschef Joakim Bornold och SEB aktiestrateg Esbjörn Lundevall ser köplägen efter raset, rapporterar EFN.

”Att räntan rusar i USA och att vi har en känsla av en oro för en AI-bubbla som spricker gör inte att de svenska bolagen får sämre kvalitet, utan det gör dem snarare lite billigare”, säger Joakim Bornold till EFN.

Atlas Copco och Nokia lockar

Atlas Copco har pressats efter sin senaste rapport. Esbjörn Lundevall anser att marknaden överreagerat på svagheten inom kompressorteknik. Bolaget visade däremot stark tillväxt inom vakuumteknik och en stark orderingång.

”Vi tror ju inte att den svaghet i kompressorteknik som vi såg i kvartalet är något man ska extrapolera nämnvärt”, säger han till EFN.

Även Nokia har rasat efter sin rapport. Lundevall anser att kursfallet står i kontrast till resultatet och bolagets positiva utsikter för nästa år. SEB har höjt sina vinstprognoser för telekombolaget med 4–5 procent.

Kylteknikbolaget Munters är ytterligare en favorit. Aktien steg nästan 7 procent efter rapporten på fredagen. Lundevall ser tecken på att marginalpressen inom datacenter kan ha bottnat.