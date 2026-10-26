Airbus söker stridsflygspartner – Saab kan få miljardaffär

Samtalen väntas även omfatta andra tekniska samarbeten, enligt fyra personer med insyn i planerna som Financial Times hänvisar till.

Något beslut väntas dock inte i det här skedet.

Diskussionerna ska bland annat gälla Global Combat Air Programme, GCAP, som Storbritannien driver tillsammans med Italien och Japan, rapporterar tidningen.

FCAS-kollapsen tvingar fram nya alternativ

Det europeiska FCAS-projektet – där Tyskland, Frankrike och Spanien samarbetade, föll samman under sommaren efter en långvarig industrikonflikt mellan Airbus och franska Dassault Aviation.

En plan för ett tysklett alternativ med Airbus och spanska Indra har lagts åt sidan. Tyskland står nu inför valet att försöka ansluta sig till GCAP eller söka ett samarbete med den svenska försvars- och flygkoncernen Saab.

Ett tyskt inträde i GCAP skulle kunna ge programmet mer pengar och större framtida beställningar. Men de tre ursprungliga partnerna har redan kommit överens om hur arbetet ska fördelas och vem som ska äga de immateriella rättigheterna.

De vill dessutom hålla fast vid målet att ha ett överljudsplan i tjänst 2035.

”Vårt program går framåt och vi vill inte påverka tidsplanen”, säger en brittisk företrädare till FT.