Airbus sonderar ett samarbete med brittiska BAE Systems efter haveriet för det europeiska stridsflygsprojektet FCAS. Ett inträde i ett brittisklett miljardprogram är ett alternativ, men svenska Saab kan också bli en partner i nästa generations stridsflyg.
Airbus söker stridsflygspartner – Saab kan få miljardaffär
Chefer för den europeiska flyg- och försvarskoncernen Airbus ska träffa representanter för den brittiska försvarskoncernen BAE Systems för att diskutera hur den europeiska flygkoncernen kan ta plats i utvecklingen av framtidens stridsflyg.
Samtalen väntas även omfatta andra tekniska samarbeten, enligt fyra personer med insyn i planerna som Financial Times hänvisar till.
Något beslut väntas dock inte i det här skedet.
Diskussionerna ska bland annat gälla Global Combat Air Programme, GCAP, som Storbritannien driver tillsammans med Italien och Japan, rapporterar tidningen.
FCAS-kollapsen tvingar fram nya alternativ
Det europeiska FCAS-projektet – där Tyskland, Frankrike och Spanien samarbetade, föll samman under sommaren efter en långvarig industrikonflikt mellan Airbus och franska Dassault Aviation.
En plan för ett tysklett alternativ med Airbus och spanska Indra har lagts åt sidan. Tyskland står nu inför valet att försöka ansluta sig till GCAP eller söka ett samarbete med den svenska försvars- och flygkoncernen Saab.
Ett tyskt inträde i GCAP skulle kunna ge programmet mer pengar och större framtida beställningar. Men de tre ursprungliga partnerna har redan kommit överens om hur arbetet ska fördelas och vem som ska äga de immateriella rättigheterna.
De vill dessutom hålla fast vid målet att ha ett överljudsplan i tjänst 2035.
”Vårt program går framåt och vi vill inte påverka tidsplanen”, säger en brittisk företrädare till FT.
Airbus kräver en stor roll
Airbus har gjort klart att bolaget vill ha en betydande position i ett eventuellt nytt samarbete. Försvars- och rymdverksamhetens chef Mike Schoellhorn sade nyligen till Handelsblatt att Airbus måste få en nyckelroll i projektet.
”Vi kommer inte bara att tillverka fenan eller en vinge”, sa han.
Även andra tyska industribolag, däribland motortillverkaren MTU Aero Engines, behöver få en rimlig del av arbetet. För Airbus är det därför centralt att ett nytt partnerskap ger tillräckligt stort industriellt inflytande.
Saab kan erbjuda en enklare väg
Ett samarbete med Saab skulle kunna bli mindre komplicerat eftersom färre stora försvarsbolag behöver enas om arbetsfördelningen. Airbus har redan en etablerad relation med Saab och samarbetar med bolaget BAE och italienska Leonardo kring stridsflygplanet Eurofighter Typhoon.
Saab arbetar dessutom redan med Sveriges framtida stridsflyg. I september fick bolaget en order från Försvarets materielverk värd 2,9 miljarder kronor för fortsatt utveckling av framtida stridsflygskoncept under perioden 2026–2028 med optioner för ytterligare år, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
Ett samarbete skulle också kunna öppna dörren till stora försvarsorder och långsiktiga utvecklingsintäkter för Saab, potentiellt värda miljardbelopp, om bolaget får en roll i nästa generations stridsflyg.
Samtalen mellan Airbus och BAE kan även omfatta autonoma stridsfarkoster och ett digitalt system kallat ”combat cloud” som ska koppla samman flygplan, drönare och sensorer.
BAE beskriver mötet med Airbus som ”rutinmässigt” och avböjer att kommentera innehållet närmare.
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